I tifosi del Leeds sono pronti a incendiare la Premier

Basta dare una rapida occhiata all’ottima pagina Wikipedia dedicata al fenomeno hooligans nel Regno Unito per rendersi conto che la lotta alla violenza negli (e fuori dagli) stadi, nel 2020, è ancora un tema caldo nell’agenda della UK Police. Il ritorno del Leeds United in Premier League, dopo 16 anni, non è slegato ma anzi intimamente unito a questo problema. Va dunque almeno parzialmente rivista la celeberrima frase pronunciata nel film Il maledetto United: "È la migliore squadra del Paese, il Leeds! Migliori giocatori, miglior stadio, miglior staff. Sono i migliori in tutto!".

Proprio tutto? Forse no. Il Leeds, che negli anni ’70 è la più grande squadra d’Inghilterra, capace di incantare il Regno Unito e l’Europa sotto le gesta dei vari Bremner, Hunter, Grey e Clark, all’inizio degli anni ’80, il periodo cioè in cui il fenomeno hooligans, già avviato nei ’70, prende piede estendendosi a macchia d’olio prima in UK e poi in tutto il continente europeo, vive il suo declino sportivo. Disgraziatamente per la polizia e le tifoserie fronteggiate dalla Service Crew – il nome di battesimo della frangia più violenta e numerosa dei tifosi del Leeds United –, al tracollo calcistico risponde, inversamente proporzionale, un’impennata delle violente azioni hooligans della Crew in giro per l’Inghilterra.