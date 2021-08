Enzo Maresca il saggio

Per chi ha più di trent’anni sentir nominare Enzo Maresca fa subito affiorare alla mente, in maniera quasi istintiva, l’immagine dell’esultanza con le mani portate alla fronte per mimare le corna in un lontano derby della Mole. Il gol del pareggio, il suo primo in Serie A, a pochi minuti dallo scadere accendeva nel giovane ed esuberante Enzo l’impulso di sbeffeggiare gli avversari granata e il loro leader Marco Ferrante, specializzato in gol alla Vecchia Signora e in conseguenti gestualità taurine. Il Maresca adulto, però, ci ammonirebbe dicendo che questo è un pensiero veloce, quindi inconsapevole e intuitivo, e non un pensiero lento frutto di consapevolezza e deduzione. Lo farebbe citando lo psicologo e premio Nobel per l’economia Daniel Kahneman, autore del saggio Pensieri lenti e veloci, una delle letture di Enzo che fa anche da filo conduttore a una sua intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nel marzo 2016. A poco meno di un anno dalla fine della carriera di calciatore, Maresca lascia intravedere un lato sconosciuto ai più e preannuncia una nuova stagione della vita che inizia a reclamare sempre più spazio.