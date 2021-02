Enzo Ferrari senza filtri

Enzo Biagi – del quale nel 2020 si è festeggiato il centenario dalla nascita – ha rappresentato una delle massime espressioni dell’intermediazione giornalistica e intellettuale della storia italiana. Il suo modo di lavorare per fare cultura e trasmettere alla comunità il senso critico e analitico rispetto alla società è ancora, ad oggi, un modello di riferimento.

La caratteristica che gli è universalmente riconosciuta è la pacatezza con cui trattava ogni argomento e ogni personaggio a lui di fronte, a prescindere dai gradi sociali o dalle idee. Un esempio di come riuscisse a dialogare come nessun altro con personaggi anche spigolosi e controversi è dato dall’intervista realizzata ad Enzo Ferrari nel 1982. Uno dei rari momenti in cui il personaggio del Drake si mostra spoglio dalla maschera quasi divina da capo della Ferrari per farsi umano e fragile.