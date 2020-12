Cristiano Lucarelli non è (solo) un comunista

Cristiano Lucarelli non è ciò che è stato descritto. «Jeder Mensch hat ein eigenes Maß»: ciascuna persona ha la sua misura, ci fa sapere Herder, in un contesto in cui la “ragione strumentale” non aveva né teorizzazioni né definizioni, ben prima della contemporanea banalizzazione di qualsiasi forma di individualismo. Come se pensare a se stessi sia un crimine. Ciononostante, potremmo dire che Lucarelli sia autentico: nel senso che, a prescindere dalle sue esperienze, si è consegnato al popolo con la sua misura, spogliato anche dei pregiudizi ideologici che hanno segnato il suo stare nel mondo del calcio. A volte, persino ingiustamente.