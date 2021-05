Cosa significa essere di Newcastle

Il tifo come cultura di popolo

Nel 1983 Mark Knopfler, leader dei Dire Straits, pubblica un singolo dal titolo Going Home: Theme of the Local Hero. La canzone, poi colonna sonora del film Local Hero di Bill Forsyth, accompagna il protagonista Felix Harper (interpretato da Burt Lancaster) nel suo bildungsroman: partito come rappresentante di una multinazionale ed inviato in Scozia per lavorare alla costruzione di un oleodotto, Harper scopre improvvisamente di voler rinnegare tutto: la Scozia lo conquista e mina le sue certezze, incantandolo con i suoi paesaggi e la sua bellezza.

E mentre avviene la trasformazione, Knopfler sembra scandagliare nel profondo l’animo inquieto del protagonista e dello spettatore, invitando tutti a fermarsi e a riflettere, a guardare all’autenticità e alla durezza della provincia riscoprendovi una risposta ai mali della modernità e dello sviluppo senza freni. Il brano, completamente strumentale, si richiama infatti nostalgicamente alle sonorità della musica tradizionale scozzese. Esprime un senso di liberazione e di indipendenza che vuol dire attaccamento alla propria casa e alle proprie origini. Senza saperlo Mark Knopfler stava già componendo, nello stile e nelle intenzioni, l’inno della propria squadra del cuore: il Newcastle United.