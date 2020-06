Breviario di stile dello scarpino da calcio

La battaglia contro la degenerazione dei costumi, aggravata dal contributo delle ultime generazioni, è una guerriglia che va combattuta in ogni dove ed in ogni momento. Dal canto nostro abbiamo sposato questa crociata, ahinoi ormai di retroguardia, ed ovviamente abbiamo scavato la nostra trincea stilistica sul rettangolo verde. Qui, dalla massima serie alla terza categoria, passando per il calcetto con gli amici, l’accessorio principe dell’equipaggiamento del calciatore è lo scarpino, ora posto al centro del nostro mirino.

Così, per quanto oggi appaia inutile e sciocco celebrare la retorica dei bei tempi del calcio che fu, quando i giocatori accarezzavano il pallone vestendo calzature di cuoio scuro, si può almeno educare il calciatore alla coerenza tra estetica e tecnica sul campo.