Beatles, football & legends

In una Liverpool divisa tra rossi e blu, esporsi era troppo rischioso

I punti interrogativi su gran parte delle storie raccontate sui Beatles, a distanza di oltre mezzo secolo dallo scioglimento della band, sono ancora molti. Storie incredibili che narrano di sosia, messaggi subliminali se si ascoltano le loro canzoni al contrario e tanto altro. Un fenomeno quasi circondato da un’aura magica come quello dei Fab Four non poteva che generare leggende anche sulla (presunta) fede calcistica dei quattro musicisti.

Impossibile non mischiare musica e calcio conoscendo il dualismo che caratterizza da sempre la loro città d’origine: Liverpool oppure Everton? Se sei un appassionato di calcio bisogna scegliere, non ci sono scuse che tengano. In quel periodo le due squadre della città vivono costantemente ai piani alti della classifica. Nel decennio 1960-1970, dalla fondazione allo scioglimento del gruppo, le due formazioni vincono due titoli nazionali a testa, una coppa d’Inghilterra per uno, due Charity Shield l’Everton e tre di fila (1964,1965 e 1966) il Liverpool.

Essere di Liverpool, Reds oppure Toffees, in quegli anni voleva dire esultare oppure farsi prendere in giro dagli odiati rivali.