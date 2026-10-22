Viessmann acquista quote del Bayern Monaco per 250 milioni di euro

Per fare un confronto, i precedenti tre investitori, Adidas, Audi e Allianz, avevano versato complessivamente 277 milioni di euro per entrare nel capitale del club: Adidas 77 milioni nel 2002, Audi 90 milioni nel 2010 e Allianz 110 milioni nel 2014. "Questo passo rafforza la struttura proprietaria della FC Bayern München AG. Inoltre, una base patrimoniale ulteriormente e significativamente migliorata amplia i nostri margini di manovra in un periodo di continui cambiamenti", ha dichiarato il presidente del Bayern, Herbert Hainer. La Viessmann Generations Group è una holding di investimenti guidata dal 37enne Max Viessmann, la cui famiglia ha ceduto nel 2023 il settore della climatizzazione dell'omonimo gruppo industriale al colosso statunitense Carrier Global per circa 12 miliardi di euro. Le due realtà collaborano già dal 2018, inizialmente attraverso una partnership commerciale successivamente ampliata al settore della sostenibilità ambientale. Max Viessmann, già membro del consiglio consultivo del Bayern, entrerà ora anche nel consiglio di sorveglianza della società, che passerà da nove a dieci componenti.