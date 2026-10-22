Venezia, con il Genoa per muovere ancora la classifica

Il Venezia si prepara alla trasferta di domenica con il Genoa con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria conquistata contro il Napoli. Si va verso la conferma della formazione che ha superato i partenopei, con un'unica eccezione: in difesa, Schingtienne sembra destinato a prendere il posto di Moreno, alle prese con un acciacco muscolare. Tra gli indisponibili figurano ancora capitan Busio, Adorante, Franjic e Sverko. Da capire le condizioni di Correia e Bella Kotchap che sono in fase di rientro dai rispettivi problemi fisici. Lo staff tecnico monitorerà la situazione fino alla partenza per la Liguria, ma l'orientamento è quello di puntare sul gruppo che ha ritrovato fiducia e risultati contro il Napoli, cercando conferme anche sul campo del Genoa, per dare continuità alla cura Nicola. Per questo davanti ci saranno Adams e Yeboah.