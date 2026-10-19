Udinese, anche Pioli in corsa in caso di esonero di Runjaic. E potrebbe decidere il... Milan

Per il momento l'Udinese ha deciso di confermare Kosta Runjaic alla guida tecnica nonostante i cinque ko consecutivi in campionato e il penultimo posto in classifica. Ma quello contro il Milan, nel posticipo casalingo di domenica sera, sarà un match chiave per il futuro del tecnico dei friulani, anche perché l'Udinese sarà poi attesa da altre due gare molto delicate nell'arco di soli sei giorni: l'insidiosa trasferta a Parma, che si trova nelle medesime precarie condizioni di classifica, e la gara casalinga con la lanciatissima Roma. Tra i possibili sostituti, oltre alle ipotesi Zanetti e D'Aversa già emerse nella giornata di ieri, è di oggi la notizia di un sondaggio fatto con Pioli.