Udinese: valutazioni in corso sulla posizione di Runjaic, Zanetti primo nome in caso di esonero

Valutazioni in corso in casa Udinese sulla posizione del tecnico Kosta Runjaic dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, la quinta consecutiva in campionato. In caso di esonero (molto probabile), uno dei nomi che piace alla dirigenza è quello di Paolo Zanetti, esonerato dal Verona nel febbraio scorso. L'Udinese ha quattro punti in campionato dopo sette giornate: una vittoria ottenuta, quella di Monza alla seconda giornata. "Brutta prestazione con errori banali, è stata la partita peggiore da quando sono qui, un vero disastro. La responsabilità è mia - ha detto il tecnico tedesco a Sky dopo la gara - Restiamo calmi e continuiamo a lavorare. Non ho ancora parlato con i Pozzo, ora quello che conta è la prossima partita".