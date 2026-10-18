Udinese: valutazioni in corso sulla posizione di Runjaic, Zanetti primo nome in caso di esonero

18 Ott 2026 - 15:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Valutazioni in corso in casa Udinese sulla posizione del tecnico Kosta Runjaic dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, la quinta consecutiva in campionato. In caso di esonero (molto probabile), uno dei nomi che piace alla dirigenza è quello di Paolo Zanetti, esonerato dal Verona nel febbraio scorso. L'Udinese ha quattro punti in campionato dopo sette giornate: una vittoria ottenuta, quella di Monza alla seconda giornata. "Brutta prestazione con errori banali, è stata la partita peggiore da quando sono qui, un vero disastro. La responsabilità è mia - ha detto il tecnico tedesco a Sky dopo la gara - Restiamo calmi e continuiamo a lavorare. Non ho ancora parlato con i Pozzo, ora quello che conta è la prossima partita".

Ultimi video

03:21
Gasperini carica la Roma: "Alziamo il livello"

Gasperini carica la Roma: "Alziamo il livello"

05:39
ERROR DICH BOVE EDL

Bove: "Ho fatto pace con il mio cuore, è stato un percorso interiore molto lungo"

02:17
DICH JURIC PER MON-CA 18/10 DICH

Monza, Juric: "Ho grande fiducia in questi giovani"

01:56
DICH WIAFE POST ROMA DICH

Genoa, Wiafe: "Questa gara ci aiuterà a crescere"

02:34
DICH DE ROON POST GENOA DICH

Roma, de Roon: "Non dobbiamo avere aspettative ma guardare gara dopo gara"

03:04
DICH DE ROSSI POST ROMA DICH

Genoa, De Rossi: "Roma forte come l'Inter, per 45' alla pari"

01:38
TRAILER FILM BOVE SRV

"In un battito": il trailer del docufilm di Bove

02:20
DICH POBEGA POST INTER DICH

Pobega: "Calati in intensità e qualità. Rammarico per il mancato 2-0"

03:23
DICH CARLOS AUGUSTO POST BOLOGNA DICH

Carlos Augusto: "Ironie sulla Champions non ci interessano"

01:14
DICH SPALLETTI SU NERVOSISMO 17/10 DICH

Spalletti: "Io nervoso? Non lo sono stato abbastanza"

01:05
DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

01:20
DICH GATTUSO 17/10 DICH

Gattuso: "Voglio vedere una squadra che va là e se la gioca"

01:32
Juventus, domani sera sfida alla Lazio: chi giocherà in attacco?

Juventus, domani sera sfida alla Lazio: chi giocherà in attacco?

01:19
L'Inter cerca riscatto dopo la Champions: chi giocherà a Bologna?

L'Inter cerca riscatto dopo la Champions: chi giocherà a Bologna?

01:33
Morte Maradona, la famiglia si divide

Morte Maradona, la famiglia si divide

03:21
Gasperini carica la Roma: "Alziamo il livello"

Gasperini carica la Roma: "Alziamo il livello"

I più visti di Calcio

18 DICH MAROTTA SU INFORTUNIO LAUTARO 16/10 DICH

Marotta: "Champions? Io sono sempre ottimista. Infortunio di Lautaro fa parte del gioco"

Inter che botta! Lautaro ko, un mese out

Inter che botta! Lautaro ko, un mese out

DICH DE ROSSI POST ROMA DICH

Genoa, De Rossi: "Roma forte come l'Inter, per 45' alla pari"

DICH ALLEGRI SU DE BRUYNE DICH

Allegri e la lite con De Bruyne: "Solo incomprensione, lui parlava inglese e io italiano"

DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

DICH CHIVU SU LAUTARO DICH

Chivu: "Infortunio Lautaro? Lo rivedremo dopo la sosta"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Chalobah
15:30
Fiorentina-Como, problemi per Chalobah: costretto ad abbandonare il campo al 12'
15:26
Udinese: valutazioni in corso sulla posizione di Runjaic, Zanetti primo nome in caso di esonero
14:29
Cagliari, Pisacane: "Squalifica pesa ma fiducia nel mio staff"
13:59
Bove: "Tornare in Italia? Magari in futuro, non chiudo nessuna porta"
13:52
Napoli: Allegri ha l'influenza, niente allenamento