Udinese, si ferma anche Alaba: risentimento muscolare al polpaccio destro, il comunicato

Problemi a non finire per Kosta Runjaic. La sua posizione è fortemente a rischio e il dentro o fuori contro il Milan sarà l'ultima spiaggia per l'allenatore tedesco. Come se non bastasse, l'Udinese perde anche David Alaba per infortunio. L'austriaco si era fermato nel corso della disfatta inflitta dal Lecce, sua seconda presenza da titolare. Questo il report pubblicato dal club friulano: "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente."