Udinese, Runjaic: "Col Lecce punto più basso, ripartire con il Milan"

24 Ott 2026 - 17:10
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"In tre anni all'Udinese quella contro il Lecce è stata la nostra peggior partita. Abbiamo mollato, non deve più accadere". Kosta Runjaic non cerca alibi alla vigilia della sfida casalinga con il Milan, che arriva dopo cinque sconfitte consecutive e con la sua panchina sempre più sotto pressione. Il tecnico bianconero ammette gli errori e chiede una reazione immediata: "I tifosi hanno ragione a essere delusi. Dobbiamo dimostrare dal primo all'ultimo minuto impegno, compattezza e concentrazione. Durante la settimana ho cercato di togliere pressione alla squadra. Contro il Lecce eravamo forse addirittura troppo motivati, ma non siamo stati capaci di reagire". La proprietà ha confermato la fiducia nell'allenatore, che non nasconde le proprie responsabilità: "Il club è soddisfatto del mio lavoro, la fiducia è reciproca, ma bisogna ripagarla. So che c'è pressione e devo assumermela. Con qualche punto in più saremmo comunque arrabbiati, ma in una situazione diversa". Per ritrovare lo spirito di gruppo è stato deciso il ritiro alla vigilia della partita: "Siamo compatti e coesi, ma se non diamo tutti il massimo possiamo perdere contro chiunque. Avremo molte ore per parlare e sensibilizzare i ragazzi". Le novità più importanti riguardano l'infermeria. Zaniolo torna a disposizione ma partirà dalla panchina: "Giocherà qualche minuto, dobbiamo gestirlo perché conosciamo la sua storia di infortuni. È frustrato e ha tanta voglia di contribuire". Recuperato definitivamente anche Piotrowski, mentre Solet resta in dubbio per un problema muscolare. Zanoli è invece fermo per una ricaduta, fortunatamente senza lesioni. Disponibile Abankwah, assenti Bayo e Gueye. Sul piano tattico Runjaic si aspetta una gara di sacrificio: "Avremo meno possesso palla rispetto alle ultime partite, ma tenere il pallone non garantisce punti. Serviranno attenzione sulle seconde palle e capacità di restare uniti nelle difficoltà". Particolare attenzione ai calci piazzati, dopo i due gol subiti da corner contro il Lecce: "Il Milan è molto forte in queste situazioni. Dovremo difendere meglio. Abbiamo visto anche la partita di giovedì, in Europa League, ovviamente ci sono diverse interpretazioni tattiche, è stato evidente che ha grandi qualità, può giocare in maniera verticale. Negli uno contro uno è molto forte. Hanno doppioni in ogni ruolo, non penso sarà un grattacapo avere qualche giocatore in meno, anzi chi avrà spazio cercherà di sfruttarlo per mettersi in mostra, quindi dovremo in primis noi scendere in campo sicuri". Il tecnico ricorda, infine, il 3-0 ottenuto contro i rossoneri nella scorsa stagione: "Anche allora crearono occasioni e Okoye fece una grande parata. Per vincere servirà lo stesso spirito".

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