Udinese, Davis: "Sconfitta imbarazzante, ora fondamentale rimanere uniti"

"Oggi è stato imbarazzante, soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi. Il Lecce ha meritato di vincere ma contro squadre di questo livello in casa dovremmo vincere per i nostri tifosi. A loro chiediamo scusa, non stiamo facendo abbastanza e non si meritano questo tipo di prestazioni". Così l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis dopo la pesante sconfitta interna contro il Lecce (3-0). "La cosa fondamentale è che dobbiamo rimanere uniti. È giusto che ci sia malumore da parte dei tifosi, la prestazione non è stata buona, ma noi giocatori, lo staff, l'allenatore dobbiamo rimanere uniti e superare questo momento - ha aggiunto al canale YouTube del club bianconero - È l'unico modo per farlo".