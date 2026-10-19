Totti: "Gasp persona giusta per la Roma. Io in società? Ci sarò sempre, male cose si fanno in due"

"Quella sera a cena Gasperini mi ha trasmesso consapevolezza e l'amore che prova per questa citta e questa Roma. Un allenatore che viene da fuori e ha questa idea, questa voglia di far vedere e ribaltare questa situazione, mi gratifica. Più in alto porta la Roma più siamo contenti, è la persona giusta in questo momento, dura che si fa rispettare, in questo ambiente è fondamentale". Così Francesco Totti, alla presentazione del libro 'Oltre' al Brancaccio' di Roma, parlando del tecnico Gasperini. Quanto al possibile ritorno dell'ex capitano nella Roma con un ruolo dirigenziale "hanno altre idee di vita e di lavoro, ma è giusto così. Lo accetto volentieri. O le cose si fanno insieme o non si fanno se dall'altra parte non hanno lo stesso pensiero. Non bisogna andare oltre ma sono contento di quello che stanno facendo anche senza di me, sono dietro le quinte ma per la Roma ci sto sempre".