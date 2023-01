Inter, Zhang: "Finché sarò presidente, punteremo a vincere. Scudetto? È lunga"

Steven Zhang è il ritratto della felicità dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, quarto trofeo da presidente dell'Inter. "Vincere un derby e vincere una coppa è sempre emozionante - ha spiegato il dirigente cinese a Sportmediaset -. Sei anni fa abbiamo iniziato il progetto, questo quarto titolo è molto gratificante per noi. Per me è un cammino indimenticabile, ringrazio tutti quelli che hanno camminato con me e che continueranno a farlo: manager, dirigenti, allenatori". Sul futuro: "Guardando al passato, abbiamo fatto sempre le cose giuste. Finché sarò presidente, il nostro progetto è focalizzato sul vincere come squadra e come società".