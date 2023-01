Inter, Dzeko man of the match: "Grandissima gara. Futuro? Ora festeggiamo"

"Abbiamo fatto una grandissima gara, i ragazzi sono stati splendidi dal 1' all'ultimo minuto. Tutti hanno dato tutto. Nessuna rivincita, io guardo sempre avanti e la squadra anche. Sappiamo che è bellissimo vincere". Grande protagonista del trionfo dell'Inter in Supercoppa contro il Milan è stato Edin Dzeko, eletto match of the match. "Era in palio la coppa che abbiamo vinto l'anno scorso e ci siamo preparati benissimo per vincerla ancora - ha detto l'attaccante bosniaco a Mediaset nel dopo partita - Terzo trofeo con l'Inter? Sono contentissimo, portiamo un'altra coppa a casa e spero di vincerne ancora. Quanti anni compio? Tra poco 22...". Sul futuro: "Non ci pensiamo, ora festeggiamo poi pensiamo a tutto il resto".