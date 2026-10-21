Striscione "Massacro alla parigina", il Barça non ci sta: esposto alla Uefa contro il Psg

Il Barcellona non ha gradito la coreografia del Psg prima del match di Champions League di ieri sera, vinto 4-2 dai francesi. "Massacro alla parigina", recitava così lo striscione esposto dai tifosi parigini, raffigurante un uomo mascherato e insanguinato (richiamo alla figura di Leatherface del film "Non aprite quella porta") che con la motosega tranciava lo stemma del Barça.
Il club guidato da Joan Laporta si è così rivolto alla Uefa con un esposto formale. Al centro della questione ci sarebbe anche l'autorizzazione allo striscione dello stesso Psg, dato che il regolamento della massima competizione europea prevede che ogni coreografia venga controllata e approvata dalla squadra di casa prima di essere introdotta allo stadio.