Signori torna in azzurro: sarà capo delegazione dell'Under 20

20 Ott 2026 - 12:51
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Giuseppe Signori riparte dalla Nazionale. L'ex attaccante è stato infatti scelto come nuovo capo delegazione dell'Under 20, guidata dal tecnico Carmine Nunziata. Un ritorno in azzurro in una veste diversa, dopo una carriera sul campo con 28 presenze, 7 gol e una medaglia d'argento al Mondiale del '94. La nomina è stata fatta dal commissario Figc Giovanni Malagò, in accordo con Claudio Ranieri, direttore tecnico federale e presidente del Club Italia che ha salutato così l'arrivo dell'ex giocatore: "Siamo molto felici di accogliere Signori in Figc, è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità. Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l'entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale".

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