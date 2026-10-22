Clamoroso a Pescara: i giornalisti disertano la conferenza del tecnico Buscè. La nota: "Parole inaccettabili"

“I giornalisti sportivi oggi hanno disertato la conferenza stampa pre-incontro col Perugia, del tecnico del Pescara calcio, Antonio Buscé. La decisione, senza precedenti per la categoria, è maturata quale ferma quanto civile risposta alle inaccettabili affermazioni dell'allenatore nel pre e post partita Pescara-Ostiamare - si legge nella nota dell'Ussi, ossia dell'Unione Stampa Sportiva Italiana -. Il gruppo Ussi Abruzzo nel condividere pienamente l'iniziativa ribadisce che il diritto, indiscusso, dell'allenatore a sostenere e difendere le proprie idee e il proprio lavoro, non può mai oltrepassare il confine del rispetto per le persone nonché dell'autonomia della libera informazione. Non spetta certo al signor Buscè né ad altri decidere argomenti e fonti per esercitare diritto di cronaca e libertà d'opinione. Ussi rinnova perciò l'auspicio che si arrivi al più presto al superamento di ogni incomprensione e al ripristino delle più corrette

relazioni professionali”.