Serie B: Chievo fermato dal Vicenza dell'ex Di Carlo

SERIE B

Termina senza vincitori il recupero dell'ottava giornata di Serie B tra Vicenza e Chievo. Al Menti, infatti, finisce 1-1 tra la formazione di Aglietti e i padroni di casa dell'ex Di Carlo, in vantaggio a fine primo tempo con il tiro di Beruatto deviato da Gori ma raggiunti al 74' dal colpo di testa di Margiotta. Con questo punto, i biancorossi salgono a +5 sulla zona playout, mentre i gialloblù non riescono a scavalcare il Lecce al sesto posto.

Un pareggio che sta stretto al Chievo, considerando soprattutto l'ottimo secondo tempo. Il primo, però, sorride all'ex Domenico Di Carlo, sulla panchina dei gialloblù per quattro stagioni. Al 19', il Vicenza si rende pericoloso con il destro di Jallow respinto da Semper, mentre la formazione di Aglietti mette paura a Grandi con la punizione di Giaccherini (33') vicinissima all'incrocio. Ad un minuto dall'intervallo, i padroni di casa passano in vantaggio: percussione centrale di Beruatto e sinistro dalla distanza deviato da Gori che mette nettamente fuori causa Semper e regala l'1-0 ai biancorossi.

Nella ripresa, i gialloblù si riversano in avanti alla ricerca del pareggio: è ancora Giaccherini ad andare vicinissimo al gol con un colpo di testa che finisce sull'esterno della rete. Gli ospiti insistono e al 71' colpiscono un palo con la deviazione di Djordjevic su calcio d'angolo. Il meritato 1-1 arriva tre minuti dopo: corner di Garritano e colpo di testa vincente di Margiotta. Al 93', Aglietti sfiora addirittura la clamorosa rimonta con il sinistro a giro di Ciciretti che, però, termina di poco a lato. Finisce 1-1: niente sorpasso al sesto posto al Lecce per il Chievo, che sale a quota 28. Un punto che, invece, serve al Vicenza per allungare sulla zona playout, ora distante cinque lunghezze (21 contro le 16 di Cosenza e Pescara).