Serie A, Udinese-Lecce 0-3: i padroni di casa affondano, terza vittoria in campionato per Di Francesco

Domenica da dimenticare per l'Udinese che ottiene un disarmante ko interno: è 3-0 per il Lecce, con un passivo che poteva essere anche decisamente più ampio. Solet e compagni sono molto distratti in difesa e neanche il neoacquisto Alaba si dimostra all'altezza del match, giocando da centrale nei tre e commettendo molti errori di lettura. Il Lecce passa così all'11', su azione da corner: Gallo pesca Gaspar, nessuno interviene ed è 1-0. Geubbels si divora il possibile bis a tu per tu con Okoye, l'Udinese lascia tantissimi spazi e viene punita nuovamente (solo) da corner: Veiga apre la strada al tocco vincente di N'Dri per il 2-0 (33'). Il finale è tutto a tinte giallorosse, con Fatah che colpisce una traversa e tre clamorose occasioni: Okoye salva su N'Dri e Geubbels, che poi sbaglia clamorosamente da due passi nel recupero.