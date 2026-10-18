Serie A, Udinese-Lecce 0-3: i padroni di casa affondano, terza vittoria in campionato per Di Francesco

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Domenica da dimenticare per l'Udinese che ottiene un disarmante ko interno: è 3-0 per il Lecce, con un passivo che poteva essere anche decisamente più ampio. Solet e compagni sono molto distratti in difesa e neanche il neoacquisto Alaba si dimostra all'altezza del match, giocando da centrale nei tre e commettendo molti errori di lettura. Il Lecce passa così all'11', su azione da corner: Gallo pesca Gaspar, nessuno interviene ed è 1-0. Geubbels si divora il possibile bis a tu per tu con Okoye, l'Udinese lascia tantissimi spazi e viene punita nuovamente (solo) da corner: Veiga apre la strada al tocco vincente di N'Dri per il 2-0 (33'). Il finale è tutto a tinte giallorosse, con Fatah che colpisce una traversa e tre clamorose occasioni: Okoye salva su N'Dri e Geubbels, che poi sbaglia clamorosamente da due passi nel recupero.
Nella ripresa la musica non cambia, coi nuovi errori di Geubbels a tu per tu con Okoye e una grande chance per Kaba. L'Udinese si vede annullare il gol di Piotrowski per un fuorigioco millimetrico (59') e prova ad attaccare, ma non è mai pericolosa e soffre tantissimo in difesa. Paco Esteban entra e colpisce subito il palo, poi all'86' ecco il tris salentino: Siebert chiude il match. Finisce dunque 3-0 per il Lecce, che ottiene una pesante vittoria esterna: nove punti per i giallorossi. Bruttissima gara dell'Udinese, contestata e fischiata: quinto ko consecutivo per i friulani, fermi a quattro punti. Ora Runjaic rischia.
IL TABELLINO
UDINESE-LECCE 0-3
UDINESE (3-4-2-1) - Okoye 5.5; Solet 4.5, Alaba 5 (1' st Palma 5.5), Ebosse 5 (18' st Zanoli 6); Vojvoda 5.5, Karlström 5, Oier Zarraga 5 (1' st Piotrowski 5.5), Kamara 5.5 (1' st Arizala 6); Ekkelenkamp 5.5, Chakvetadze 5 (18' st Unai Gomez 5.5); Davis 5. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Bertola, Abankwah, Kabasele, Miller, Vinciati, Jovanovic. All. Runjaic.
LECCE (4-3-3) - Falcone 6; Danilo Veiga 6.5, Gaspar 7, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 7; Coulibaly 6.5 (41' Kaba 6.5), Ngom 6.5, Maleh 6.5 (35' st Siebert 6.5); N'Dri 7.5 (35' st Monteiro sv), Geubbels 4.5 (24' st Paco Esteban 6.5), Fatah 6.5 (24' st Pierotti 6). A disposizione: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Gorter, Scott. All. Di Francesco.
Arbitro: Guida.
Marcatori: 11' Gaspar (L), 33' N'Dri (L), 41' st Siebert (L).
Ammonito: Kamara (U).
LE STATISTICHE
- Solo in altre tre occasioni l’Udinese aveva subito almeno 16 reti nelle prime sette gare stagionali in Serie A: nel 1997/98 (17), nel 1961/62 (18) e nel 1960/61 (19).
- L’Udinese ha perso cinque gare consecutive in Serie A solo per la seconda volta con Kosta Runjaic in panchina, dopo marzo-aprile 2025. A quel periodo risale anche l’ultima occasione in cui i bianconeri avevano perso due partite casalinghe consecutive senza segnare nella massima serie.
- L’Udinese ha perso tre gare casalinghe di fila in Serie A solo per la seconda volta con Kosta Runjaic allenatore, la prima da novembre-dicembre 2024.
- L’Udinese non perdeva cinque delle prime sette gare stagionali in Serie A dal 2020/21, con Luca Gotti in panchina. Anche in quel campionato, i bianconeri avevano perso tre delle prime quattro partite casalinghe.
- Il Lecce ha guadagnato nove punti in questo campionato e nelle precedenti sei stagioni di Serie A solo una volta aveva fatto meglio dopo i primi sette match: 11 nel 2023/24.
- Il Lecce ha vinto tre delle prime sette gare stagionali per la quinta volta in Serie A, dopo il 2023/24, 2004/05, 2000/01, 1989/90.
- Due delle tre reti segnate oggi dal Lecce sono arrivate sugli sviluppi di calcio d’angolo. I salentini salgono così a cinque gol da questa situazione nella Serie A in corso, già uno in meno rispetto ai sei realizzati nell’intero scorso campionato.
- Il Lecce è la squadra che ha segnato più gol su calcio d’angolo (cinque) e di testa (cinque) nella Serie A in corso.
- Primo gol per Kialonda Gaspar in Serie A. In precedenza, il difensore del Lecce aveva preso parte solo ad una rete nella massima serie, il 31 agosto 2024 con l’assist per il gol di Nikola Krstovic contro il Cagliari.
- Dalla stagione del suo esordio (dal 2022/23) Antonino Gallo ha fornito 11 assist in Serie A e solo altri tre difensori italiani ne hanno serviti più di 10 con la stessa maglia nella massima serie: Federico Dimarco (34) e Alessandro Bastoni (14) con l’Inter e Giovanni Di Lorenzo (14) con il Napoli.
- Tutte le tre reti di Konan N’Dri in Serie A sono arrivate in trasferta. Il classe 2000 non segnava in campionato dal 25 ottobre 2025, anche in quel caso contro l’Udinese al Bluenergy.
- Tiago Gabriel ha preso parte a tre reti (2G+1A) in sei presenze in questa Serie A, già una in più rispetto alle partecipazioni messe insieme nello scorso campionato ma in 37 gare disputate (2G).
- Secondo gol per Jamil Siebert in Serie A, dopo il primo nella competizione realizzato il 14 marzo scorso contro il Napoli, anche in quel caso in trasferta.
- Le 13 vittorie del Lecce contro l’Udinese sono il numero più alto di successi per i salentini contro un singolo avversario nella massima serie. Quella bianconera è anche una delle due squadre contro cui i salentini hanno segnato più reti nel torneo: 40 come contro la Lazio.