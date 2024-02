Serie A, Sassuolo-Empoli 2-3: Bastoni firma tre punti d'oro per la salvezza al 94'

SASSUOLO-EMPOLI 2-3

Un gol del centrocampista nel recupero decide lo scontro salvezza. Nicola imbattuto, Dionisi sempre più a rischio. Neroverdi a rapporto dai tifosi a fine partita.

Colpo esterno dell'Empoli che con un gol di Bastoni al 94' ha battuto 3-2 il Sassuolo nello scontro salvezza in Serie A. Toscani tre volte in vantaggio al Mapei Stadium ma sempre ripresi prima del colpo di testa finale del neoentrato centrocampista che ha allungato a sei le partite consecutive di imbattibilità per gli azzurri da quando è arrivato Nicola in panchina. In precedenza ai gol di Luperto (11') e Niang su rigore (64') avevano risposto prima Pinamonti dal dischetto (54') e poi Ferrari (77'), ma non è bastato a Dionisi per muovere la classifica.

LA PARTITA

Tre punti che in questo contesto valgono almeno il doppio per l'Empoli. La squadra toscana da quando è arrivato Nicola in panchina ha cambiato marcia e dopo aver fermato Fiorentina e Juventus si è aggiudicata lontano da casa due scontri diretti su due contro Salernitana e Sassuolo. Il gol di Bastoni in pieno recupero ha messo il punto esclamativo su una partita fondamentale nella lotta salvezza e al Mapei Stadium, forte anche degli ultimi risultati opposti rispetto ai neroverdi, l'Empoli si è imposto con un 3-2 che complica - e non poco - i piani di un Sassuolo sempre più irriconoscibile, sicuramente il più brutto dell'era Dionisi. I tifosi del Mapei hanno chiamato "a rapporto" la squadra, ma senza Berardi gli emiliani proprio non riescono a vincere (un punto in nove partite).

A prescindere dal rocambolesco finale, l'Empoli ha avuto un approccio alla partita più importante e deciso rispetto al Sassuolo. Pur giocando fuori casa, ma con la convinzione della squadra imbattuta da cinque turni, i toscani hanno preso il controllo del campo già nel primo tempo e il vantaggio trovato già all'11' con Luperto sugli sviluppi di un calcio piazzato ha alimentato la fiammella dell'entusiasmo portato da Nicola. Fino all'intervallo, infatti, l'Empoli non ha faticato a gestire il vantaggio colpendo anzi anche un palo con Cancellieri (con gol di Maleh annullato sul rimbalzo per controllo di mano) lasciando una simil occasione ai padroni di casa solo nel recupero con il colpo di testa di Pinamonti centrale.

Situazione archiviata e affrontata da Dionisi all'intervallo con il Sassuolo ripresentato in campo con il 4-4-2 per aiutare lo stesso Pinamonti nella fase offensiva. Il pareggio è tanto immediato quanto fortuito; sugli sviluppi di un corner conquistato da Doig con un sinistro da lontano, Ismajli nel deviare la conclusione di Tressoldi ha finito col dare un pestone all'avversario giudicato da rigore con l'intervento del Var. Pur con tutta la pressione del mondo dopo gli errori di Bergamo, Pinamonti ha firmato l'1-1. L'Empoli però ha risposto alla parità inserendo Niang, l'uomo in più della gestione Nicola, e lo stesso francese dopo essersi fatto "parare" da Ferrari una conclusione in area di rigore, ha trovato il terzo gol consecutivo sempre dal dischetto. Finita? Assolutamente no. Con la forza dei nervi e con un'altra palla inattiva il Sassuolo ha firmato il nuovo pareggio con il riscatto personale di Ferrari per un 2-2 che poco sarebbe servito a entrambe.

E invece, al minuto 94', per la quinta volta in cinque gol di giornata è stata una palla inattiva a far pendere il piatto della bilancia dalla parte dell'Empoli; sul cross tagliato di Marin è arrivato Simone Bastoni che, spizzando di testa, ha infilato la palla nell'angolino alle spalle di Consigli dando il via alla festa azzurra e alla contestazione neroverde.

LE PAGELLE

Pinamonti 6 - Ha la freddezza e il coraggio di ripresentarsi sul dischetto dopo gli errori di Bergamo. Spiazza Caprile dagli undici metri e sale a nove gol in campionato, ma da centravanti non riesce da solo a portare il peso dell'attacco sulle spalle. Meglio con un'altra punta al fianco.

Volpato 5,5 - Ha tecnica e velocità, ma per il momento è ancora troppo fine a se stessa. Sulla trequarti dà la sensazione di poter creare azioni pericolosi, ma la stessa resta tale. Uno step che riuscirà a fare, ma per il momento resta incompiuto.

Niang 6,5 - Dal dischetto è diventato un'insospettabile e glaciale certezza. Tre su tre, sempre da subentrato e sempre su rigore. Non solo, interpreta il ruolo del centravanti aiutando anche la squadra in costruzione.

Luperto 6,5 - L'highlander dell'Empoli è tornato a segnare in Serie A e lo ha fatto in un match fondamentale. In difesa è una certezza e per il difensore più presente in campo in questo campionato nemmeno una testata al palo è riuscita a metterlo ko. Affidabile.

Cerri 5 - Lavorerà per la squadra con il suo movimento, forse, ma nella fase offensiva è impalpabile. Tocca pochissimi palloni e mai decisivi. La differenza con chi gli subentra, a prescindere dai gol, in questo momento è ingenerosa.

IL TABELLINO

SASSUOLO-EMPOLI 2-3

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 6, Tressoldi 5,5, Ferrari 6, Doig 5; Henrique 5,5, Boloca 5 (1' st Bajrami 6,5); Volpato 5,5 (23' st Mulattieri 6), Thorstvedt 6 (43' st Defrel sv), Laurienté 5,5 (43' st Racic sv); Pinamonti 6. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Kumbulla, Toljan, Racic, Obiang, Castillejo, Lipani, Ceide, Defrel. All.: Dionisi 6.

Empoli (3-4-2-1): Caprile 6; Ismajli 5, Walukiewicz 6, Luperto 6,5; Cancellieri 6,5 (43' st Pezzella sv), Maleh 6,5, Marin 6,5, Cacace 6 (42' st Destro sv); Kovalenko 6 (35' st Bastoni 6,5), Cambiaghi 6 (42' st Bereszynski sv); Cerri 5 (10' st Niang 6,5). A disp.: Perisan, Berisha, Goglichidze, Shpendi. All.: Nicola 6,5.

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 11' Luperto (E), 9' st rig. Pinamonti (S), 19' st rig. Niang (E), 32' st Ferrari (S), 49' st Bastoni (E)

Ammoniti: Boloca (S); Ismajli, Cancellieri, Bastoni (E)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Questa è la seconda volta, dopo Bologna-Empoli del 19/12/2015, in cui l’Empoli vince una partita di Serie A segnando tre volte sul pari.

• Prima di M'Baye Niang nessun calciatore straniero era riuscito a segnare per tre partite di Serie A consecutive con la maglia dell’Empoli nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

• Per la prima volta in Serie A Andrea Pinamonti ha segnato in quattro presenze casalinghe consecutive, record condiviso con Berardi nel 2022/23, Caputo nel 2019/20 e Politano nel 2017/18 tra i calciatori del Sassuolo in una singola stagione del massimo campionato.

• Era dal 28 gennaio 2023 che l’Empoli non realizzava un gol di testa su sviluppo di calcio piazzato in Serie A (Sebastiano Luperto anche in quel caso, contro il Torino).

• Due dei tre gol di Sebastiano Luperto in Serie A sono arrivati su assist di Razvan Marin.

• M'Baye Niang ha trasformato tutti gli ultimi sei rigori calciati nei maggiori cinque campionati europei, dopo aver sbagliato i precedenti due.

• Prima di M'Baye Niang, l'ultimo calciatore che aveva segnato su rigore in ben tre gare di fila in Serie A era stato Nicolás González con la maglia della Fiorentina nel maggio 2022.

• L’Empoli è una delle due squadre, come il Genoa, contro cui Gian Marco Ferrari ha realizzato due gol in Serie A.

• Gian Marco Ferrari (175) ha raggiunto Federico Peluso al quinto posto tra i giocatori con più presenze con la maglia del Sassuolo in Serie A.

• Quella di oggi è la 200a presenza in tutte le competizioni con la maglia del Sassuolo per Gregoire Defrel.