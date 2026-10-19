Serie A, Parma-Torino 0-3: Simeone e Adams firmano il successo granata

LE STATISTICHE DI PARMA-TORINO

Dal suo esordio nel 2016/17, Giovanni Simeone è solo uno dei tre giocatori ad essere andati a segno in ciascuna delle ultime 11 stagioni di Serie A (insieme a Piotr Zielinski e a Matteo Politano).

Quello di Giovanni Simeone (dopo 3 minuti e 53 secondi) è il gol più veloce segnato dal Torino dall’inizio di una partita di Serie A da quello dell’argentino lo scorso 13 marzo, anche in quel caso contro il Parma (dopo due minuti e sei secondi).

Dal suo esordio nella competizione nel 2016/17, nessuno ha segnato almeno una marcatura multipla con più squadre diverse rispetto a Giovanni Simeone in Serie A: cinque (Hellas Verona, Genoa, Cagliari, Fiorentina e Torino), al pari di Gianluca Caprari.

Il Parma ha perso almeno cinque delle sue prime sette gare di una stagione di Serie A (1V, 1N, 5P nel torneo in corso) per la terza volta nella sua storia (cinque nel 2006/07 e sei nel 2014/15).

Il Torino ha vinto due partite di fila in Serie A solo per la seconda volta nel 2026 (la prima lo scorso aprile vs Pisa ed Hellas Verona).

Giovanni Simeone ha realizzato una marcatura multipla in una partita di Serie A per la prima volta dal 27 febbraio 2022 (tripletta vs Venezia).

Il Parma (quattro nel torneo in corso) ha conquistato meno di cinque punti dopo le prime sette gare di una stagione di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (tre in quel caso).

Ché Adams ha realizzato quattro gol nelle ultime sei partite di Serie A, tante reti quante quelle realizzate nelle precedenti 26 gare nel torneo.

Quello di Giovanni Simeone (dopo 3 minuti e 53 secondi) è il gol più veloce subito in casa dal Parma dall’inizio di una partita di Serie A da quello di Mateo Retegui il 23 novembre 2024 (dopo tre minuti e 15 secondi).

Il Torino ha realizzato due gol nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta da dicembre 2025 (vs Milan in casa), mentre in trasferta non ci riusciva da settembre 2024 (vs Hellas Verona).