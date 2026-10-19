Serie A, Parma-Torino 0-3: Simeone e Adams firmano il successo granata

Terzo risultato consecutivo per il Torino di Ignazio Abate, che sembra aver definitivamente trovato la quadra e batte anche il Parma al Tardini. I Granata passano subito avanti: sul cross dalla destra di Belghali Simeone è bravissimo nel colpire al volo col mancino e battere un Corvi imperfetto. Passano 20 minuti e il Toro trova anche il 2-0, questa volta con Che Adams. L’attaccante scozzese si trova sulla testa il cross basso del Cholito, deviato in maniera decisiva da Diego Carlos, e mette dentro a porta spalancata. La reazione del Parma fatica ad arrivare, e la squadra di Abate gestisce il vantaggio fino al 45’.
Nella ripresa Gilardino prova a scuotere i suoi con l’ingresso di Lontani per Fabbian, e gli emiliani arrivano diverse volte a calciare verso la porta di Perri, sempre pronto tra i pali. I tentativi del Parma non si trasformano in gol, e allora al 69’ è ancora Simeone a prendersi la scena, ancora su assist di Belghali. L’esterno algerino anticipa Lontani di testa e serve il Cholito, che da fuori lascia partire una gran botta che si infila sotto l’incrocio dei pali. Doppietta per l’attaccante argentino, che non segnava da Torino-Carrarese di Coppa Italia a Ferragosto. Nel finale il Parma trova il gol dell’1-3 con Frigan, ma dopo un check del VAR la rete viene annullata per un fuorigioco di pochi centimetri. Finisce così 3-0 per il Toro, che sale a 10 punti in classifica e allunga a 3 la striscia di risultati utili consecutivi. Notte fonda per la squadra di Gilardino che, subentrato a Cuesta prima della scorsa giornata, incappa nella seconda sconfitta consecutiva per 3-0.
IL TABELLINO
PARMA (3-4-2-1): Corvi 5,5; Diego Carlos 5(1’ s.t. Drobnic 5,5), Troilo 5, Delprato 5,5; Britschgi 5 (25’ s.t. Diallo 5,5), Bernabé 6,5 (35’ s.t. Ordonez s.v.), Keita 5,5, Valeri 5,5; Fabbian 5(1’ s.t. Lontani 5,5), Touré 5 (25’ s.t. Frigan 6); Romero 6. Allenatore: Alberto Gilardino 5
TORINO (3-4-1-2): Perri 6,5; Coco 6,5, Ismajli 6, Comuzzo 6,5; Belghali 7,5 (28’ s.t. Aboukhlal 6), Mandragora 6 (18’ s.t. Gineitis 6), Bragança 6,5, Cacciamani 6,5; Vlasic 6,5 (28’ s.t. Casadei 6); Adams 7 (18’ s.t. Kulenovic 6), Simeone 8 (38’ s.t. Zapata s.v.). Allenatore: Ignazio Abate 7,5
ARBITRO: Ayroldi
MARCATORI: 4’ e 69’ Simeone (T), 24’ Adams (T)
AMMONITI: Diego Carlos (P), Ismajli (T), Britschgi (P), Comuzzo (T), Troilo (P)
LE STATISTICHE DI PARMA-TORINO
Dal suo esordio nel 2016/17, Giovanni Simeone è solo uno dei tre giocatori ad essere andati a segno in ciascuna delle ultime 11 stagioni di Serie A (insieme a Piotr Zielinski e a Matteo Politano).
Quello di Giovanni Simeone (dopo 3 minuti e 53 secondi) è il gol più veloce segnato dal Torino dall’inizio di una partita di Serie A da quello dell’argentino lo scorso 13 marzo, anche in quel caso contro il Parma (dopo due minuti e sei secondi).
Dal suo esordio nella competizione nel 2016/17, nessuno ha segnato almeno una marcatura multipla con più squadre diverse rispetto a Giovanni Simeone in Serie A: cinque (Hellas Verona, Genoa, Cagliari, Fiorentina e Torino), al pari di Gianluca Caprari.
Il Parma ha perso almeno cinque delle sue prime sette gare di una stagione di Serie A (1V, 1N, 5P nel torneo in corso) per la terza volta nella sua storia (cinque nel 2006/07 e sei nel 2014/15).
Il Torino ha vinto due partite di fila in Serie A solo per la seconda volta nel 2026 (la prima lo scorso aprile vs Pisa ed Hellas Verona).
Giovanni Simeone ha realizzato una marcatura multipla in una partita di Serie A per la prima volta dal 27 febbraio 2022 (tripletta vs Venezia).
Il Parma (quattro nel torneo in corso) ha conquistato meno di cinque punti dopo le prime sette gare di una stagione di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (tre in quel caso).
Ché Adams ha realizzato quattro gol nelle ultime sei partite di Serie A, tante reti quante quelle realizzate nelle precedenti 26 gare nel torneo.
Quello di Giovanni Simeone (dopo 3 minuti e 53 secondi) è il gol più veloce subito in casa dal Parma dall’inizio di una partita di Serie A da quello di Mateo Retegui il 23 novembre 2024 (dopo tre minuti e 15 secondi).
Il Torino ha realizzato due gol nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta da dicembre 2025 (vs Milan in casa), mentre in trasferta non ci riusciva da settembre 2024 (vs Hellas Verona).