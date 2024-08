Serie A, Monza-Genoa 0-1: Gilardino vince con Pinamonti

MONZA-GENOA 0-1

Decide il gol nel recupero del primo tempo del nuovo acquisto del Grifone

Monza-Genoa: le immagini del match





















Prima vittoria in questa Serie A per il Genoa, che all'U-Power Stadium batte 1-0 il Monza. La partita si decide nel lungo recupero del primo tempo: i brianzoli si vedono annullare il possibile vantaggio di Petagna per fuorigioco, poi Pinamonti svetta di testa e segna la rete che decide il match. Grifone primo a quota 4 punti insieme a Inter, Parma e Udinese. Ancora senza vittorie né gol, invece, la formazione di Nesta.

LA PARTITA

Il Genoa vince e si conferma una delle migliori di questo avvio di Serie A, mentre il Monza, che perde 1-0 in casa, conferma i problemi in fase offensiva. Al 18', la prima grande occasione per il Grifone, con Messias che scambia bene per poi concludere di sinistro di poco a lato. I brianzoli, prima del cooling break, rispondono con il destro di Maldini facilmente bloccato da Gollini. Il match si infiamma nel lungo recupero del primo tempo causato da un problema al Var: la formazione di Nesta segna ma la rete di Petagna viene annullata per fuorigioco a inizio azione e, poco dopo, a trovare l'1-0 è il Grifone con lo splendido colpo di testa di Pinamonti, che sigla il vantaggio all'ultima azione del primo tempo.

Nella ripresa, è ancora Petagna a rendersi pericoloso, ma il suo sinistro è masticato e si spegne sull'esterno della rete. Nesta prova a smuovere i suoi inserendo Djuric e Caprari, cambiando dunque l'attacco. La situazione, però, non cambia, con il Genoa che riesce a gestire nel finale e a portare a casa tre punti preziosissimi. In attesa di Juve, Atalanta e Verona, il Grifone è in vetta insieme a Inter, Udinese e Parma: e un ottimo segnale arriva proprio dal nuovo arrivato, Pinamonti, subito decisivo. Nesta è ancora a 0 vittorie e 0 gol dopo due giornate: piccolo campanello d'allarme in Brianza.

LE PAGELLE

Maldini 6 - Uno dei più vivaci in un attacco che al momento fa fatica a rendersi incisivo.

Petagna 5,5 - Vero che si vede annullare un gol, ma poi fa poco altro in fase offensiva.

Vogliacco 6 - Non ripete il gol all'Inter, ma entra a freddo a fine primo tempo e nella ripresa regge.

Sabelli 6,5 - Splendido, morbido e preciso il cross sull'1-0.

Pinamonti 7 - Subito decisivo: la sua torsione che vale tre punti è da attaccante puro.

IL TABELLINO

MONZA-GENOA 0-1

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco 6; Izzo 5,5 (30' st Gagliardini 5,5), Marì 6, Caldirola 5,5; Birindelli 5,5 (40' st Pereira sv), Pessina 6, Bondo 5,5, Kyriakopoulos 6; Maldini 6 (17' st Caprari 6), Mota 5,5 (30' st Vignato 6); Petagna 5,5 (17' st Djuric 5,5). A disp.: Turati, Bifulco, Mazza, D'Ambrosio, Carboni, Forson, Valoti, D'Alessandro. All.: Nesta 5

Genoa (3-5-2): Gollini 6; De Winter 6, Bani 6 (45' Vogliacco 6), Vasquez 6,5; Sabelli 6,5 (17' st Zanoli 6), Messias 6, Badelj 6 (17' st Thorsby 6), Frendrup 6,5, Martin 6; Vitinha 6 (17' st Malinovskyi 6), Pinamonti 7 (23' st Ekuban 6). A disp.: Leali, Sommariva, Marcandalli, Ahanor, Bohinen, Accornero, Masini, Ekhator. All.: Gilardino 7

Arbitro: Mariani

Marcatore: 51' Pinamonti

Ammoniti: Izzo (M), De Winter (M), Thorsby (G), Malinovskyi (G), Marì (M)



LE STATISTICHE DI MONZA-GENOA

Andrea Pinamonti ha trovato il suo sesto gol in Serie A con la maglia del Genoa: l'attaccante è tornato a segnare con i rossoblù nel massimo campionato per la prima volta dal 5 luglio 2020 (vs Udinese), 1511 giorni dopo l'ultima volta.

Escludendo gli autogol, gli ultimi 11 gol realizzati dal Genoa in Serie A sono arrivati da 11 giocatori diversi: Thorsby, Frendrup, Gudmundsson, Retegui, Ekuban, Badelj, Malinovskyi, Vitinha, Vogliacco, Messias e Pinamonti.

Tra i giocatori italiani attualmente presenti nel nostro campionato, solamente Francesco Caputo (68), Andrea Belotti (58) e Riccardo Orsolini (51) hanno segnato più gol in Serie A nelle ultime sette stagioni di Andrea Pinamonti (41).

Il Monza ha perso cinque delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 20 gare interne disputate nella competizione (8V, 7N).

Andrea Pinamonti è il quinto giocatore ad aver segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime sette stagioni di Serie A, dopo Riccardo Orsolini, Cristiano Biraghi, Hakan Çalhanoglu e Duvan Zapata.

Il Genoa ha ottenuto il primo successo in Serie A contro il Monza in tre precedenti complessivi (2P): i rossoblù avevano vinto 24 dei 40 match disputati contro i brianzoli in Serie B (13N, 3P).

Il Monza non ha trovato il gol in nessuna delle ultime quattro partite di Serie A, striscia più lunga di gare senza alcuna rete realizzata per il club nel massimo campionato.

Il Genoa ha vinto la prima gara esterna per almeno due campionati di Serie A di fila per la prima volta dal periodo tra il 2009 e il 2011 (tre con Gian Piero Gasperini e Alberto Malesani in panchina).