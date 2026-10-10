Serie A, Genoa-Fiorentina 2-1: prima vittoria per il Grifone, super Osmajic

© italyphotopress | Genoa-Fiorentina stagione 2026/27
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La 6ª giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. A decidere il match del Ferraris sono le reti realizzate da Osmajic e Messias, con il Grifone che agguanta dunque proprio i viola a quota 4 punti in classifica. I rossoblù impattano benissimo la gara davanti ai propri tifosi e stappano il risultato all’7’, quando Ellertsson è bravo a pescare Osmajic a centro area, con l’ex Preston North End che non deve fare altro che insaccare il pallone del vantaggio genoano. Passano otto minuti e lo stesso montenegrino offre a Messias l’assist per il raddoppio, mentre Gnonto si vede annullare la rete che avrebbe permesso ai gigliati di accorciare immediatamente le distanze al 20’, per via di un fuorigioco iniziale di Beto. Sia Ranieri che Oulai sfiorano poi il gol, prima dell’autogol di Vasquez al 73’: il capitano del Genoa devia involontariamente nella propria porta il cross di Gimenez e il match si riapre. Ndour colpisce quindi un palo al’84’, con Bijlow che si salva sul rimpallo: è l’ultima grande occasione prima del triplice fischio.
IL TABELLINO
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6; Otoa 6 (66’ Marcandalli 6), Ostigard 6, Vasquez 5,5; Ehizibue 5,5 (82’ Puczka sv), Ellertsson 6,5 (80’ Sabelli sv), Frendrup 6,5, Traore 6; Messias 7 (56’ Vitinha 5), El Shaarawy 6,5 (57’ Wiafe 4); Osmajic 8. A disp.: Baldanzi, Drameh, Klisys, Lafont, Mitaj, Robinho Jr., Sabelli, Sommariva, Stolz. All.: De Rossi
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea 5,5; Jimenez 6,5 (80’ Dodo sv), Dragusin 5, Ranieri 5 (46’ Viery 5,5), Valdepenas 5,5; Ndour 6, Fagioli 5,5, Oulai 5,5 (46’ Njie 5,5); Mastantuono 5,5, Gnonto 6 (81’ Gonçalves sv); Beto 5,5 (64’ Pellegrino 6). A disp.: Brescianini, Christensen, Joao Mario, Lezzerini, Mazzeo, Pongracic. All.: Vanoli
Arbitro: Maresca
Marcatori: 7’ Osmajic (G), 15’ Messias (G), 73’ aut. Vasquez (G)
Ammoniti: Ranieri (F), Oulai (F), Viery (F), Traore (G), Vasquez (G), Wiafe (G), Vitinha (G), Sabelli (G)
Note: 20’ gol annullato per fuorigioco a Gnonto (F)
LE STATISTICHE
- Era dallo scorso 19 aprile che il Genoa non vinceva una gara di Serie A (2-1 sul campo del Pisa); da allora, tre pareggi e sette sconfitte.
- Era da settembre 2019 che il Genoa non vinceva un match di Serie A contro la Fiorentina: 2-1 anche in quel caso al Luigi Ferraris.
- Tutte le quattro sconfitte rimediate dalla Fiorentina nelle ultime 19 partite di Serie A sotto la gestione di Paolo Vanoli sono arrivate in trasferta.
- La Fiorentina ha perso quattro delle ultime sei partite (1V, 1N) di Serie A: tanti ko quanti quelli messi assieme dalla Viola in tutte le precedenti 21 sfide disputate nel 2026 nel massimo torneo.
- La Fiorentina è la squadra che ha subito più gol in questo campionato: 14; solo due volte la Viola ne ha incassati di più dopo le prime sei gare giocate di un torneo di Serie A: 15, sia nel 2001/02 che nel 1937/38.
- Milutin Osmajic è andato a segno in due partite consecutive in campionato per la prima volta da novembre 2025-gennaio 2026, con il Preston, in Championship.
- Prima di Milutin Osmajic, l’ultimo giocatore che aveva segnato almeno tre gol nelle prime cinque partite con la maglia del Genoa in Serie A era stato Antonio Sanabria nel 2018/19.
- Tutti gli ultimi otto gol di Junior Messias in Serie A sono stati messi a referto in match casalinghi, compresi ciascuno dei sei realizzati con la maglia del Genoa nel massimo torneo.
- Era dal febbraio 2023 che Junior Messias non segnava un gol nei primi 45 minuti di gioco di una partita di Serie A (al 31' sul campo del Monza con il Milan in quel caso); da allora, sette reti, tutte realizzate nella ripresa.
- Con la rete contro la Fiorentina, Junior Messias ha interrotto un digiuno di 12 sfide di Serie A senza gol (ultimo centro l’8 marzo scorso contro la Roma, al Ferraris).
- Il Genoa ha realizzato due reti nei primi 15 minuti di gioco in un match di Serie A per la prima volta dal 20 settembre 2020: Mattia Destro (al 6') e Goran Pandev (al 9') contro il Crotone, anche il quel caso in un match casalingo.
- La Fiorentina non subiva almeno due gol nei primi 15’ di una gara di Serie A dal 13 settembre 2025, contro il Napoli.
- Era dallo scorso 22 febbraio che il Genoa non chiudeva un primo tempo di un match di Serie A con almeno due gol di scarto: 2-0 contro il Torino dopo i primi 45’ di gioco.
- L’ultima autorete a proprio favore della Fiorentina risale al dicembre 2025, ontro l’Hellas Verona (Unai Núñez nell’occasione).