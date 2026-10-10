Serie A, Genoa-Fiorentina 2-1: prima vittoria per il Grifone, super Osmajic

LE STATISTICHE

- Era dallo scorso 19 aprile che il Genoa non vinceva una gara di Serie A (2-1 sul campo del Pisa); da allora, tre pareggi e sette sconfitte.

- Era da settembre 2019 che il Genoa non vinceva un match di Serie A contro la Fiorentina: 2-1 anche in quel caso al Luigi Ferraris.

- Tutte le quattro sconfitte rimediate dalla Fiorentina nelle ultime 19 partite di Serie A sotto la gestione di Paolo Vanoli sono arrivate in trasferta.

- La Fiorentina ha perso quattro delle ultime sei partite (1V, 1N) di Serie A: tanti ko quanti quelli messi assieme dalla Viola in tutte le precedenti 21 sfide disputate nel 2026 nel massimo torneo.

- La Fiorentina è la squadra che ha subito più gol in questo campionato: 14; solo due volte la Viola ne ha incassati di più dopo le prime sei gare giocate di un torneo di Serie A: 15, sia nel 2001/02 che nel 1937/38.

- Milutin Osmajic è andato a segno in due partite consecutive in campionato per la prima volta da novembre 2025-gennaio 2026, con il Preston, in Championship.

- Prima di Milutin Osmajic, l’ultimo giocatore che aveva segnato almeno tre gol nelle prime cinque partite con la maglia del Genoa in Serie A era stato Antonio Sanabria nel 2018/19.

- Tutti gli ultimi otto gol di Junior Messias in Serie A sono stati messi a referto in match casalinghi, compresi ciascuno dei sei realizzati con la maglia del Genoa nel massimo torneo.

- Era dal febbraio 2023 che Junior Messias non segnava un gol nei primi 45 minuti di gioco di una partita di Serie A (al 31' sul campo del Monza con il Milan in quel caso); da allora, sette reti, tutte realizzate nella ripresa.

- Con la rete contro la Fiorentina, Junior Messias ha interrotto un digiuno di 12 sfide di Serie A senza gol (ultimo centro l’8 marzo scorso contro la Roma, al Ferraris).

- Il Genoa ha realizzato due reti nei primi 15 minuti di gioco in un match di Serie A per la prima volta dal 20 settembre 2020: Mattia Destro (al 6') e Goran Pandev (al 9') contro il Crotone, anche il quel caso in un match casalingo.

- La Fiorentina non subiva almeno due gol nei primi 15’ di una gara di Serie A dal 13 settembre 2025, contro il Napoli.

- Era dallo scorso 22 febbraio che il Genoa non chiudeva un primo tempo di un match di Serie A con almeno due gol di scarto: 2-0 contro il Torino dopo i primi 45’ di gioco.

- L’ultima autorete a proprio favore della Fiorentina risale al dicembre 2025, ontro l’Hellas Verona (Unai Núñez nell’occasione).