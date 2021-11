Serie A, Fiorentina-Milan 4-3: uragano Vlahovic sul campionato, primo stop per i rossoneri

FIORENTINA-MILAN 4-3

Errori e giocate al Franchi, la squadra di Italiano ferma la capolista e si gode la doppietta del serbo

di

MAX CRISTINA

Prima sconfitta stagionale per il Milan di Pioli che nell'anticipo serale della 13.a giornata di Serie A è stato battuto 4-3 dalla Fiorentina. Viola avanti al 15' con Duncan dopo una papera di Tatarusanu, raddoppio di Saponara con un tiro a giro dal limite al 46'. Nella ripresa sfida tra Vlahovic e Ibrahimovic: tra un gol e l'altro del serbo (60' e 85') c'è stata la doppietta dello svedese (62' e 67'). Autorete di Venuti a tempo scaduto. Fiorentina-Milan: le foto del match Getty Images

LA PARTITA

Sicuramente i tifosi neutrali, come quelli della Fiorentina, si sono divertiti. Il 4-3 con cui la squadra di Italiano ha inferto la prima sconfitta in campionato al Milan è stato un misto di ingredienti tra grandi giocate, come quelle di Vlahovic e Saponara da una parte e Leao - senza gol - dall'altra, ma anche errori decisivi in abbondanza che hanno regalato ai tifosi sette gol e una giostra di emozioni. Il tecnico viola per la seconda partita consecutiva ha mandato in tilt le certezze di Pioli e al Franchi il Milan ha gettato al vento la possibilità di sfruttare al meglio l'imminente scontro diretto tra Napoli e Inter.

Il risultato plateale però alla fine rispecchia quanto visto in campo e premia tra le due la formazione che ha saputo suonare il proprio spartito stonando meno, pur commettendo anche imprecisioni piuttosto compromettenti. Del resto l'equilibrio in campo è durato solo quindici minuti e dopo un buon inizio del Milan con palloni in profondità, il vantaggio di Duncan al 15' è arrivato per un gentile omaggio - alias "papera" - di Tatarusanu sugli sviluppi di un corner, perdendo il pallone recuperato in uscita alta e lasciandolo al centrocampista viola con la complicità di Gabbia, preferito a Romagnoli per sostituire Tomori. Sopra di un gol la Fiorentina ha sfiorato subito il raddoppio con Vlahovic di testa su assist di Callejon, poi è toccato a Terracciano respingere la reazione del Milan che è arrivata con forza fisica e tecnica, ma scontrando la fantasia e i dribbling di Leao sulle manone attente del portiere viola. Ibra, invece, tra un fuorigioco e l'altro nel primo tempo si è divorato il pareggio di testa da pochi passi, lasciando strada alla cara vecchia legge del calcio che ha portato al raddoppio della Fiorentina pochi secondi prima dell'intervallo: destro a giro di Saponara all'incrocio dei pali.

Nella ripresa poi gli schemi sono definitivamente saltati. Dopo due conclusioni imprecise di Ibrahimovic e Leao nei primi minuti, la Fiorentina ha calato anche il tris con Vlahovic bravo a scattare in profondità tenuto in gioco da Gabbia e battere Tatarusanu dopo averlo superato in uscita. Partita finita? Nemmeno per sogno, perché nel giro di sette minuti dal tre a zero viola, il Milan si è riportato a una sola lunghezza di distanza con la doppietta di Ibrahimovic. Al 62' con un errore decisivo di Bonaventura che ha messo lo svedese nelle condizioni di battere Terracciano e al 67' con la deviazione in area su assist di Hernandez, bravo a scappare a Odriozola con un Milan in campo anche con Giroud e Messias.

Nel finale è arrivato poi il terzo regalo decisivo, questa volta da parte di Theo Hernandez che all'85' si è fatto scippare un pallone da Nico Gonzalez al limite aprendo la strada a Vlahovic per la sua doppietta che ha mandato in estasi il Franchi rendendo completamente inutile, se non per le statistiche e il morale del difensore, l'autogol di Venuti al 96' sulla traversa colpita di testa da Ibra.

--

LE PAGELLE

Saponara 7 - Trova il quarto gol in carriera contro il Milan con una perla a giro all'incrocio dei pali, ma è il premio balistico per una partita di grande sacrificio passata a coprire a tutta fascia e non solo. Al limite dell'area dà qualità.

Terracciano 7 - Sui gol non può nulla, ma prima e dopo para tutto il parabile vincendo i duelli con le conclusioni di Tonali e Leao. Attento e reattivo.

Vlahovic 8 - Dà vita a una bella battaglia tutto fisico e tecnica con Kjaer, ne prende e ne dà, trovando assist per Saponara e una doppietta nella ripresa che non ha lasciato scampo ai rossoneri.

Tatarusanu 4 - Il passaggio da eroe del derby a uomo nel mirino è stato fulmineo. Regala alla Fiorentina il gol che sblocca il match perdendo goffamente un pallone che aveva già tra le mani.

Ibrahimovic 7 - Partita dai due volti: male, molto male nel primo tempo tra fuorigioco, tocchi sbagliati ed errori sottoporta. Poi però è lui a ridare un po' di speranza al Milan con una doppietta tutta grinta, provocando anche l'inutile autorete di Venuti all'ultimo.

Leao 7 - Imprendibile sulla sinistra, quando sgasa semina avversari tra velocità e dribbling. Gli manca però lo spunto decisivo al tiro e Terracciano gli nega il gol in un paio di occasioni.

--

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 4-3

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 7; Odriozola 6, Venuti 6, Igor 6, Biraghi 6; Bonaventura 5 (24' st Castrovilli 6), Torreira 6, Duncan 6,5 (48' st Maleh sv); Callejon 6,5 (24' st Gonzalez 6,5), Vlahovic 8, Saponara 7. A disp.: Cerofolini, Rosati, Frison, Terzic, Di Stefano, Maleh, Munteanu, Amrabat, Sottil. All.: Italiano 7.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 4; Kalulu 6,5 (11' st Florenzi 6), Kjaer 6, Gabbia 4,5, Hernandez 5; Kessie 5,5, Tonali 6 (29' st Bennacer 6); Saelemaekers 5 (11' st Giroud 5,5), Diaz 5 (11' st Messias 5,5), Leao 7 (35' st Krunic sv); Ibrahimovic 7. A disp.: Mirante, Desplanches, Ballo-Touré, Romagnoli, Bakayoko, Pellegri. All.: Pioli 5,5.

Arbitro: Guida

Marcatori: 15' Duncan (F), 46' Saponara (F), 15' st Vlahovic (F), 17' st Ibrahimovic (M), 22' st Ibrahimovic (M), 40' st Vlahovic (F), 51' st aut. Venuti (F)

Ammoniti: Castrovilli (F); Hernandez (M)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Zlatan Ibrahimovic (40 anni e 48 giorni) è il giocatore più anziano di sempre a realizzare una marcatura multipla in Serie A - superato Francesco Totti con 39 anni e 206 giorni.

• Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano a segnare una marcatura multipla nei maggiori cinque campionati europei negli anni 2000.

• Dusan Vlahovic ha eguagliato il record di gol in un anno solare di Serie A per un giocatore della Fiorentina: 27 reti, come Kurt Roland Hamrin nel 1960.

• Solo Robert Lewandowski (38) ha segnato più gol di Dusan Vlahovic (27) dall’inizio del 2021 nei maggiori cinque campionati europei.

• Era da gennaio 2001 che la Fiorentina non segnava quattro gol contro il Milan in Serie A: 4-0 sotto la guida di Fatih Terim.

• La Fiorentina non vinceva al Franchi contro il Milan in Serie A dalla 1ª giornata della stagione 2015/16: 2-0 sotto la guida di Paulo Sousa.

• Il Milan non perdeva in Serie A dallo scorso aprile sul campo della Lazio (3-0); 14 vittorie e tre pareggi da allora per i rossoneri.

• Il Milan non incassava quattro gol in una partita di Serie A dal derby perso contro l’Inter col punteggio di 4-2 nel febbraio 2020.

• Vincenzo Italiano ha vinto entrambe le sue due sfide casalinghe da allenatore contro il Milan in Serie A, con un punteggio complessivo di 6-3.

• Riccardo Saponara ha segnato quattro gol al Milan in Serie A, almeno il doppio che contro qualsiasi altra squadra nel torneo.

• Joseph Alfred Duncan ha segnato il suo secondo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina, a 475 giorni di distanza dal primo.