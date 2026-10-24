Serie A, Douvikas show: doppietta e Sassuolo battuto 2-0

© Getty Images
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Il Como fatica un tempo, poi Douvikas si prende la scena e con una doppietta – dopo il gol contro il Manchester United e il rinnovo di contratto – mette il sigillo su una settimana da sogno. Nel primo tempo la partita è piuttosto bloccata, con Fabregas che sceglie di ruotare alcuni giocatori e lancia Kambwala dietro e Ricci in mezzo, avanzando così Da Cunha. Gli unici due squilli arrivano dal centrocampista francese, e da Bakola: entrambi segnano, ma la rete non viene convalidata per fuorigioco.
Fabregas non ci sta, e al ritorno in campo ne cambia subito tre. Passano pochi minuti, ed ecco il vantaggio del Como. Kaiki trova Caqueret sul lato sinistro dell’area di rigore, la palla arriva in mezzo e Douvikas è più bravo e veloce di tutti a mettere in porta. Il Sassuolo smette di fatto di giocare, e al 60’ è ancora il centravanti greco a trovare la via del gol. Kaiki ruba palla in zona offensiva e mette in mezzo per il greco, che di destro batte ancora Turati.
Nei minuti finali la squadra di Fabregas può gestire il vantaggio senza problemi, e allo scadere sfiora il 3-0 con Ramon, ancora su passaggio di uno scatenato Kaiki. Al Sinigaglia finisce 2-0: ottime notizie per il Como, che vince, fa riposare Nico Paz 90’ e dà minuti anche a chi ha giocato meno finora. Altro stop per il Sassuolo, che nelle ultime quattro ha perso tre volte e pareggiato una.
IL TABELLINO
COMO (4-2-3-1): Butez 6; Yan Couto 5,5 (22’ s.t. Smolcic 6), Kambwala 6 (1’ s.t. Ramon 6,5), Kempf 6, Kaiki 7; Ricci 5,5 (1’ s.t. Milla 6), Perrone 6; Caqueret 7, Da Cunha 6, Baturina 5,5 (1’ s.t. Addai 6); Douvikas 7,5 (44’ s.t. Lahdo s.v.). Allenatore: Cesc Fabregas 7
SASSUOLO (4-3-3): Turati 6; Van der Brempt 5,5, Caleta-Car 5, Candé 5,5, Obrador 6 (17’ s.t. Doig 6); Adzic 5,5 (41’ s.t. Esposito s.v.), Matic 6 (17’ s.t. Lipani 6), Bakola 5,5; Berardi 5 (29’ s.t. Volpato 6), Dominguez 6 (17’ s.t. Laurienté 5,5); Bowie 6. Allenatore: Alberto Aquilani 5,5
ARBITRO: Di Marco
MARCATORI: 49’ e 60’ Douvikas (C)
AMMONITI: Yan Couto (C), Berardi (S), Van der Brempt (S), Milla (C)
ESPULSI: –
LE STATISTICHE OPTA
Il Como ha raccolto 17 punti in questo campionato, record per il club lariano dopo otto giornate di un singolo torneo di Serie A. I lariani inoltre hanno segnato 14 gol e non hanno mai fatto meglio dopo le loro prime otto uscite stagionali (14 anche nel 1950/51).
Tasos Douvikas è andato a segno per almeno quattro partite di fila tra tutte le competizioni (vs Feyenoord e Manchester United in Champions League e vs Fiorentina e Sassuolo in Serie A) per la prima volta in carriera dal suo esordio cinque maggiori campionati europei.
Tasos Douvikas è il secondo giocatore (il primo straniero) a superare quota 20 gol con la maglia del Como in Serie A (21), dopo Vittorio Ghiandi (32).
Tasos Douvikas è tornato a segnare in una partita casalinga in Serie A per la prima volta dallo scorso marzo (vs Pisa). I suoi sei gol precedenti a quelli con il Sassuolo erano infatti arrivati tutti in trasferta.
Nove degli ultimi 10 gol in Serie A di Tasos Douvikas sono arrivati su assist di nove giocatori diversi (Maxence Caqueret e Bruno Kaiki oggi con il Sassuolo).
Il Como ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle sue ultime cinque partite casalinghe di Serie A, tanti quanti nelle 10 precedenti.
Dall'inizio della scorsa stagione solo la Roma (13) vanta più clean sheet casalinghi rispetto al Como (12) in Serie A.
Il Sassuolo ha registrato una striscia di più di 10 trasferte senza successi per la seconda volta nella sua storia in Serie A (11 - 3N, 8P), dopo i 15 match inanellati tra dicembre 2023 e settembre 2025. Da inizio marzo scorso nessuna formazione ha perso più gare esterne dei neroverdi nei cinque principali campionati europei (otto, come l'Osasuna).
Il Sassuolo non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle sue prime otto partite di campionato per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2013/14 e il 2023/24.
Alberto Aquilani è il terzo allenatore a non vincere nessuna delle sue prime cinque trasferte sulla panchina del Sassuolo in Serie A, dopo Eusebio Di Francesco e Davide Ballardini.