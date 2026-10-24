Serie A, Douvikas show: doppietta e Sassuolo battuto 2-0

Fabregas non ci sta, e al ritorno in campo ne cambia subito tre. Passano pochi minuti, ed ecco il vantaggio del Como. Kaiki trova Caqueret sul lato sinistro dell’area di rigore, la palla arriva in mezzo e Douvikas è più bravo e veloce di tutti a mettere in porta. Il Sassuolo smette di fatto di giocare, e al 60’ è ancora il centravanti greco a trovare la via del gol. Kaiki ruba palla in zona offensiva e mette in mezzo per il greco, che di destro batte ancora Turati.