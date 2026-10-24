Serie A, Cagliari-Bologna 0-2: Casale e Bernardeschi affondano i sardi

Matura nella ripresa la vittoria del Bologna, che sconfigge 2-0 il Cagliari e ottiene un importante successo esterno nell'8a giornata della Serie A. Palladino conferma il 3-4-2-1 e schiera Odgaard come riferimento offensivo, bocciando Dovbyk come sostituto dell'assente Piccoli, ex di giornata che non affronta i rossoblù. Nel primo tempo le due squadre si studiano, con Bernardeschi tra i migliori nel Bologna, ma latitano le occasioni: inevitabile uno 0-0 che rispecchia quanto si è visto in campo. Pisacane perde Winks per infortunio e i suoi perdono l'equilibrio, con Romano non a suo agio in cabina di regia e il Bologna che prende progressivamente campo. Serve però un calcio piazzato per sbloccare la sfida, al 58': ennesimo assist di Juan Miranda, testa di Casale ed è 1-0.
Pisacane prova a scuotere i suoi, ma il Cagliari non reagisce e si allunga ulteriormente, lasciando tanto spazio a Bernardeschi e Cambiaghi. Sugli esterni il Bologna sfonda e costruisce gioco, chiudendo la gara al 79': tocco col braccio di Rodriguez, rigore e 2-0 proprio di Bernardeschi, Mvp della sfida. Non ci sono altre emozioni all'Unipol Domus, che assiste alla netta sconfitta degli isolani: secondo ko consecutivo per Pisacane, il Cagliari si ferma a 13 punti e perderà terreno in classifica. Sale a quota 8 punti, invece, il Bologna: seconda vittoria in questa Serie A per Palladino.
IL TABELLINO
CAGLIARI-BOLOGNA 0-2
CAGLIARI (4-3-2-1) - Caprile 6; Zé Pedro 5.5 (1' st Sugawara 5.5), Deiola 5, Rodriguez 5, Obert 5.5; Adopo 5.5, Winks 6 (1' st Gagliardini 5), Romano 5.5 (30' st Fadera 5.5); Massolin 5 (40' st Aurelio sv), Maldini 5 (22' st Carlos 5.5); Mendy 5.5. A disposizione: Sherri, Radunovic, Fazzini, Nzola, Ciervo, Kofler, Mina, Liteta, Sulev, Sugamele. All. Pisacane.
BOLOGNA (3-4-2-1) - Skorupski 6; Darmian 6.5 (40' st Vitik sv), Casale 6.5, Theate 6.5; Zortea 6 (30' st Libra 6), Ferguson 6.5, Pobega 6, Juan Miranda 7 (30' st Alhassane 6); Bernardeschi 7 (43' st Mbangula sv), Cambiaghi 6; Odgaard 5.5 (30' st Amondarain 6). A disposizione: Pessina, Happonen, Helland, Moro, Dovbyk, Heggem, El Azzouzi, Enem, De Silvestri. All. Palladino.
Arbitro: Bonacina.
Marcatori: 13' st Casale (B), 34' st Bernardeschi rig. (B).
Ammoniti: Bernardeschi (B), Zé Pedro (C), Gagliardini (C), Deiola (C).
LE STATISTICHE
Il Bologna, al secondo successo in questa Serie A, ha ottenuto due vittorie esterne di fila nel massimo campionato per la prima volta dallo scorso maggio (v Napoli e Atalanta in quel caso).
Il Bologna ha vinto un match esterno di Serie A con almeno due gol di scarto per la prima volta dal 22 novembre 2025 (3-0 v Udinese).
Il Bologna ha vinto tutte le ultime tre gare esterne contro il Cagliari in Serie A, già striscia record contro i sardi nel torneo; in generale contro nessun’altra squadra attualmente nel massimo campionato gli emiliani registrano una striscia aperta di questo tipo così lunga.
Federico Bernardeschi è l’unico calciatore del Bologna con più di una rete segnata in questa Serie A (due); il classe 94’ è andato a bersaglio su rigore nel torneo per la prima volta dal 23 febbraio scorso (v Udinese).
Il Cagliari è la squadra contro cui Federico Bernardeschi ha segnato più reti in Serie A (cinque).
Nicolò Casale ha segnato il suo secondo gol in Serie A, a distanza di 1364 giorni dal primo (v Fiorentina il 29 gennaio 2023); anche il suo precedente, con la maglia della Lazio, era arrivato sugli sviluppi di un corner.
Il Cagliari ha perso senza segnare due gare consecutive in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (doppio 0-2 contro Roma e Lecce in quel caso).
Il Bologna ha ottenuto tre clean sheet di fila contro il Cagliari solo per la seconda volta in Serie A, la precedente tra il marzo 2013 e il marzo 2014.
Juan Miranda ha già eguagliato in questo campionato il numero di assist registrati in tutta la scorsa stagione di Serie A (tre); nessun difensore ha fornito più assist di Miranda nel massimo campionato in corso (tre, come Nuno Tavares e Rafik Belghali).
Juan Miranda ha fornito assist per due gare di fila per la seconda volta in Serie A, la prima dal novembre 2024 (v Roma e Lecce).
Il Cagliari non ha trovato la rete per due gare di fila per la prima volta dallo scorso maggio (contro Bologna anche in quel caso e Udinese).