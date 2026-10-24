Serie A, Cagliari-Bologna 0-2: Casale e Bernardeschi affondano i sardi

Matura nella ripresa la vittoria del Bologna, che sconfigge 2-0 il Cagliari e ottiene un importante successo esterno nell'8a giornata della Serie A. Palladino conferma il 3-4-2-1 e schiera Odgaard come riferimento offensivo, bocciando Dovbyk come sostituto dell'assente Piccoli, ex di giornata che non affronta i rossoblù. Nel primo tempo le due squadre si studiano, con Bernardeschi tra i migliori nel Bologna, ma latitano le occasioni: inevitabile uno 0-0 che rispecchia quanto si è visto in campo. Pisacane perde Winks per infortunio e i suoi perdono l'equilibrio, con Romano non a suo agio in cabina di regia e il Bologna che prende progressivamente campo. Serve però un calcio piazzato per sbloccare la sfida, al 58': ennesimo assist di Juan Miranda, testa di Casale ed è 1-0.