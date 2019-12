La moviola di Cesari: "Su De Ligt era rigore"

Graziano Cesari ha analizzato a Tiki Taka due episodi dubbi in area in Juve-Sassuolo. Per l'ex arbitro manca un rigore alla squadra di Sarri: "Siamo al minuto 55' e c'è la richiesta di un rigore da parte della Juve. Su calcio d'angolo di Dybala De Ligt cade in area a contatto con Romagna. Il braccio destro del giocatore del Sassuolo 'fa la cravatta' al difensore bianconero, limitandone l'elevazione e tirandolo indietro. L'arbitro ha sbagliato". Per Cesari invece l'intervento di De Ligt su Duncan non è da punire con il penalty. "A mio parere De Ligt tocca il pallone con la suola poi il piede dell'avversario".