DONA AL 45514

'Una storia di mani': la Serie A scende in campo con la Lega del Filo d’Oro per i bambini sordociechi

Testimonial ancora una volta alcuni tra i più noti portieri del calcio italiano. L'iniziativa in occasione della 6.a giornata di campionato da sabato 10 a domenica 12: dona al 45514

08 Ott 2026 - 09:40
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© Ufficio Stampa

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Torna la Campagna “Una storia di mani” della Lega del Filo d’Oro sostenuta dalla Lega Calcio Serie A. Testimonial ancora una volta alcuni tra i più noti portieri del calcio italiano. Le loro mani, simbolicamente unite a quelle degli operatori della Lega del Filo d’Oro, per dare una nuova possibilità a tanti bambini sordociechi. In occasione della 6ª giornata di campionato, in programma da sabato 10 a lunedì 12 ottobre, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per la Lega del Filo d’Oro, invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Una storia di mani” poco prima del fischio di inizio di ogni match. Nel post gara, inoltre, gli allenatori che rilasceranno le consuete interviste leggeranno l’appello dedicato alla campagna e indosseranno sulla giacca l’adesivo della Lega del Filo d’Oro.

Tutti insieme possiamo far andare avanti la storia della Lega del Filo d’Oro, che da oltre 60 anni si prende cura di migliaia di adulti e bambini sordociechi. Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per supportare le attività della Fondazione e contribuire a rafforzarne la presenza in tutta Italia, con l’apertura di nuove Sedi Territoriali nelle regioni in cui non è ancora presente, e a incrementare i Servizi Territoriali già attivi per dare aiuto alle famiglie di bambii e adulti sordociechi.

Saranno i portieri della Serie A Enilive Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario con la loro collega della Serie A femminile Lavinia Tornaghi a diffondere il messaggio e l’appello a donare. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa, anche gli ex portieri, oggi talent TV, Luca Marchegiani e Stefano Sorrentino con tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e gli storici testimonial della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè.

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