'Una storia di mani': la Serie A scende in campo con la Lega del Filo d’Oro per i bambini sordociechi

Saranno i portieri della Serie A Enilive Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario con la loro collega della Serie A femminile Lavinia Tornaghi a diffondere il messaggio e l’appello a donare. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa, anche gli ex portieri, oggi talent TV, Luca Marchegiani e Stefano Sorrentino con tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e gli storici testimonial della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè.