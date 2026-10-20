Serie B: un turno a Lopes del Sudtirol, tre giornate al tecnico della Carrarese

20 Ott 2026 - 15:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Dopo le partite della settima giornata in Serie B il giudice sportivo ha squalificato per una giornata l'attaccante del Sudtirol Vasco Lopes, espulso durante la partita in casa della Juve Stabia "per avere, al 14' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con una vigorosa manata al petto un calciatore della squadra avversaria". Nei confronti degli allenatori il giudice ha deciso la squalifica per tre giornate effettive di gara (più un'ammenda di 3.000, euro) nei confronti di Guido Pagliuca (Carrarese) "per avere, al 44' del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di giuoco assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara, veniva trattenuto dei dirigenti della propria società che provvedevano ad accompagnarlo fuori dal terreno di giuoco"; una giornata dovrà scontare anche Bruno Loureiro Batista (allenatore in seconda della Carrarese) "per avere, al 24' del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale"; un turno infine a Romano Perticone (Cesena) "per avere, al 44' del primo tempo, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale".

Ultimi video

01:32
SRV RULLO SUPERMOVIOLA PARMA-TORINO 19/10 SRV

La Supermoviola di Parma-Torino

02:19
DICH CHIVU SULL'INTER SOLO COSE NEGATIVE 20/10 SRV

Chivu: "Sembra che solo l'Inter abbia l'obbligo di vincere: non va bene"

00:35
DICH CHIVU SU VINCERE CHAMPIONS 20/10 SRV

Chivu: “Vincere la Champions? Rispondiamo solo per educazione”

01:05
DICH BASTONI SU FINALI CHAMPIONS 20/10 SRV

Bastoni: “Le finali? Torniamo con i piedi per terra”

01:01
DICH BASTONI AFFETTO DI NUOVO 20/10 SRV

Bastoni: “Dico tutto: insulti, il buio che ho avuto e i tifosi avversari che…”

02:03
Inter, Radice: "Potrebbe giocare Provedel"

Inter, Radice: "Potrebbe giocare Provedel"

02:13
Sabatini: "Difficile uscire da questa situazione per la Juve, servono risultati"

Sabatini: "Difficile uscire da questa situazione per la Juve, servono risultati"

02:15
Chivu e la Champions

Chivu e la Champions

02:05
Roma, servono punti in Champions

Roma, servono punti in Champions

01:46
Totti si racconta

Totti si racconta

03:49
Oggi Napoli-Bodo

Oggi Napoli-Bodo

01:48
Juve, crisi infinita: sette anni fallimentari

Juve, crisi infinita: sette anni fallimentari

01:59
Juventus, ombre su futuro di Spalletti

Juventus, ombre su futuro di Spalletti

02:58
Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

03:03
Monza-Cagliari 4-0: gli highlights

Monza-Cagliari 4-0: gli highlights

01:32
SRV RULLO SUPERMOVIOLA PARMA-TORINO 19/10 SRV

La Supermoviola di Parma-Torino

I più visti di Calcio

DICH DE ROSSI POST ROMA DICH

Genoa, De Rossi: "Roma forte come l'Inter, per 45' alla pari"

Matthaus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania" DICH

Matthäus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:19
La Superlega fa ancora discutere: il Real Madrid chiede soldi a sei club, in ballo 80 milioni
15:45
Serie B: un turno a Lopes del Sudtirol, tre giornate al tecnico della Carrarese
15:42
Napoli, i convocati di Allegri per il Bodo Glimt
15:20
Thuram e la simulazione di Bologna: dopo le polemiche arriva la multa per l'attaccante
14:34
Real Madrid, Mourinho: "Vinicius? Per me è intoccabile solo lo stemma"