Serie B: un turno a Lopes del Sudtirol, tre giornate al tecnico della Carrarese

Dopo le partite della settima giornata in Serie B il giudice sportivo ha squalificato per una giornata l'attaccante del Sudtirol Vasco Lopes, espulso durante la partita in casa della Juve Stabia "per avere, al 14' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con una vigorosa manata al petto un calciatore della squadra avversaria". Nei confronti degli allenatori il giudice ha deciso la squalifica per tre giornate effettive di gara (più un'ammenda di 3.000, euro) nei confronti di Guido Pagliuca (Carrarese) "per avere, al 44' del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di giuoco assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara, veniva trattenuto dei dirigenti della propria società che provvedevano ad accompagnarlo fuori dal terreno di giuoco"; una giornata dovrà scontare anche Bruno Loureiro Batista (allenatore in seconda della Carrarese) "per avere, al 24' del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale"; un turno infine a Romano Perticone (Cesena) "per avere, al 44' del primo tempo, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale".