Serie A: le partite di oggi e la classifica aggiornata

25 Ott 2026 - 09:49
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Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Lazio-Parma 2-0 Ottava giornata: Torino-Monza 3-2, Cagliari-Bologna 0-2, Como-Sassuolo 2-0; Napoli-Roma 3-3; Lazio-Parma 2-0; domenica 25 ottobre: ore 12.30 Inter-Fiorentina, ore 15 Atalanta-Frosinone, Genoa-Venezia, ore 18 Lecce-Juventus, ore 20.45 Udinese-Milan Classifica: Lazio 22,Inter 19, Roma 18, Como 17, Milan 15, Frosinone, Cagliari, Torino 13, Juventus, Napoli 11, Atalanta, Lecce 9, Sassuolo, Bologna 8, Monza 7, Udinese, Parma, Fiorentina, Genoa 4, Venezia 3 Nona giornata: martedì 27 ottobre: ore 18.30 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Roma-Cagliari, Torino-Como, mercoledì 28 ottobre: ore 18.30: Milan-Bologna, Parma-Udinese, Venezia-Inter, Genoa-Juventus, Monza-Napoli, giovedì 29 ottobre ore 20.45 Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta. 

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