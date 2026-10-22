Serie A, cambiano le designazioni per due partite dell'ottava giornata

Comunicato ufficiale dell'AIA: "Si comunica che Andrea Zanotti, designato come Arbitro nella gara Torino-Monza, in programma venerdì 23 ottobre e valida per l’ottava giornata del Campionato di Serie A sarà sostituito da Matteo Marchetti, il quale a sua volta viene sostituito da Daniele Chiffi nel ruolo di IV ufficiale della gara Genoa-Venezia".
SERIE A
8a Giornata
TORINO – MONZA (Venerdì 23/10 h. 20.45): MARCHETTI
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
GENOA – VENEZIA (Domenica 25/10 h. 15.00) SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: CHIFFI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTER