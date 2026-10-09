Serie A ancora senza 0-0 dopo 5 giornate: 77 anni dopo, è quasi record

Dopo le prime cinque giornate la Serie A, con una media di 2,90 gol a gara nelle 50 partite giocate, è l'unica tra le grandi leghe europee a non aver ancora registrato nemmeno uno 0-0. Per il nostro campionato si tratta di un record nell'era del campionato a 20 squadra, quindi dalla stagione 2004/2005, ma non ancora di un record assoluto: nella stagione 1949/50 infatti, 77 anni fa, il pareggio a reti bianche non si verificò fino alla settima giornata (Milan-Lazio).
L'ultimo 0-0
Per trovare l'ultimo pareggio senza reti in Serie A bisogna tornare alla scorsa stagione: Fiorentina-Genoa 0-0 del 10 maggio 2026, alla 36^ giornata.