Schmid: "Frosinone, 1% possibilità di Europa. Raimondo ha la stessa fiducia di CR7"

Schmid è rimasto colpito soprattutto da Raimondo: "Una specie di CR7 per la fiducia che ha nelle sue possibilità. Per un attaccante, è la cosa più importante. Fa gol dal nulla e il bello è che ascolta. Altri centravanti pensano di sapere tutti, lui sorride anche quando sbaglia, convinto che una nuova chance arriverà". Ma anche da Ghedjemis: "È incredibile, non ho mai giocato con un tipo come lui: è pazzesco quanto sia forte. È tecnico, sa quando dribblare o passare, ha uno contro uno e un bel tiro. Lo vedrete, è un top top player".