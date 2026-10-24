Schmid: "Frosinone, 1% possibilità di Europa. Raimondo ha la stessa fiducia di CR7"

Ralf Rangnick, ct dell'Austria, lo chiama "giftwerg", ovvero "nano velenoso" perché "basso e molto aggressivo". Lui, alto 1.68m, non ha mai lasciato che l'altezza ne condizionasse il rendimento, anzi. Romano Schmid si è già preso il Frosinone dopo l'arrivo in estate dal Werder Brema e non vuole fermarsi: "Siamo una famiglia, sappiamo da dove veniamo e cosa migliorare. Questa squadra può salvarsi con un mese di anticipo, ma dobbiamo lavorare. Qualificazione in Europa? C'è un 1% di possibilità. Se dici di no, non hai la mentalità giusta: nel calcio tutto è possibile", ha raccontato il centrocampista austriaco classe 2000 a La Gazzetta dello Sport.
Schmid è rimasto colpito soprattutto da Raimondo: "Una specie di CR7 per la fiducia che ha nelle sue possibilità. Per un attaccante, è la cosa più importante. Fa gol dal nulla e il bello è che ascolta. Altri centravanti pensano di sapere tutti, lui sorride anche quando sbaglia, convinto che una nuova chance arriverà". Ma anche da Ghedjemis: "È incredibile, non ho mai giocato con un tipo come lui: è pazzesco quanto sia forte. È tecnico, sa quando dribblare o passare, ha uno contro uno e un bel tiro. Lo vedrete, è un top top player".