Sassuolo, Aquilani: "Abbiamo creato nel primo tempo e dovevamo fare gol, poi il Como ci ha sovrastato"

"Ci sono stati due Como e due Sassuolo. Abbiamo creato nel primo tempo e dovevamo fare gol. Poi il Como ci ha sovrastato. Dobbiamo capire perché non continuiamo a fare le nostre cose dopo il gol". Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani analizza così a Dazn la sconfitta di Como: "Contro queste grandi squadre invece bisogna essere più concreti - ha proseguito in conferenza stampa - A volte ci specchiamo troppo, è un difetto che dobbiamo risolvere subito. Fabregas? Ci siamo salutati io e Cesc, c'è una stima reciproca che va avanti da anni. Sta facendo qualcosa di straordinario".