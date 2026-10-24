Samu Castillejo si ritira dal calcio giocato: "È arrivato il momento di dire addio"

Samu Castillejo, vecchia conoscenza del calcio italiano, si ritira dal calcio giocato a 31 anni. Questo è il messaggio affidato ai social dallo spagnolo: "Caro calcio, dopo un lungo cammino è arrivato il momento di dire addio. Non ho mai pensato che scrivere tutto ciò potesse essere così difficile. Per tutta la mia vita il calcio è stato molto più di una professione. È stata la mia passione, uno stile di vita e il sogno che avevo sin da bambino".