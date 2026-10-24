Samu Castillejo si ritira dal calcio giocato: "È arrivato il momento di dire addio"

24 Ott 2026 - 15:37
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castillejo © Getty Images

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Samu Castillejo, vecchia conoscenza del calcio italiano, si ritira dal calcio giocato a 31 anni. Questo è il messaggio affidato ai social dallo spagnolo: "Caro calcio, dopo un lungo cammino è arrivato il momento di dire addio. Non ho mai pensato che scrivere tutto ciò potesse essere così difficile. Per tutta la mia vita il calcio è stato molto più di una professione. È stata la mia passione, uno stile di vita e il sogno che avevo sin da bambino".

"Oggi ringrazio ognuna delle persone con cui ho condiviso un momento di questo bellissimo cammino" - continua - "compagni, allenatori, lavoratori, club e tifosi. Molti di voi hanno un pezzetto del mio cuore: mi avete fatto crescere e migliorare come persona."

L'esterno spagnolo era attualmente svincolato, dopo aver disputato le ultime due stagioni in Malesia con il Johor Darul Ta'zim. In Italia lo ricordiamo per aver vestito la casacca del Milan (dal 2018 al 2022, ottenendo anche lo scudetto con Pioli) e del Sassuolo (nel 23/24). L'ex rossonero appende gli scarpini al chiodo dopo 330 presenze tra i professionisti, di cui più di un terzo (113) sotto la Madonnina, dove accumulò un bottino di dieci gol e 15 assist. 

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