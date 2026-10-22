Roma, tegola Pellegrini: c'è lesione, tornerà in campo dopo la sosta

22 Ott 2026 - 17:47
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Lorenzo Pellegrini - Roma © Getty Images

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Gasperini continua a perdere i pezzi. Come comunica la Roma, Lorenzo Pellegrini ha riportato "una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra" e quindi di sicuro non sarà in campo sabato contro il Napoli. Il tecnico giallorosso aveva parlato di 20 giorni di stop, una previsione che rischia di essere molto ottimistica... Il club giallorosso infatti non ha comunicato i tempi di recupero del centrocampista, ma vista l'entità dell'infortunio è facile immaginare che ci vorranno almeno due o tre mesi per tornare in campo anche se i tempi di recupero potranno variare in base all'evoluzione del quadro clinico. 

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