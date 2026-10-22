Ricorso arbitro Pasqua, confermata anche in appello correttezza Figc

22 Ott 2026 - 14:08
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La Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Roma ha respinto il ricorso dell'ex arbitro di Serie A Fabrizio Pasqua, che nel 2023 aveva citato in giudizio FIGC e Aia rivendicando un rapporto di lavoro subordinato. La sentenza di 13 pagine, che ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, ha ribadito che l'attività degli arbitri viene svolta in virtù del vincolo associativo degli stessi con la Figc e l'Aia e che, essendo finalizzata al conseguimento dei loro fini istituzionali, non costituisce oggetto di rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico, si legge infatti che "il vincolo associativo avente un determinato oggetto può essere ricondotto a un rapporto di collaborazione subordinata fra i medesimi soggetti solo qualora l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale e non coincida con il conseguimento dei fini istituzionali dell'associazione".

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