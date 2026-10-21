Rennes, Haise non ha dubbi: "Juve mostro sacro mondiale, tra le favorite per l'Europa League"

21 Ott 2026 - 19:43
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"La Juve è un mostro sacro mondiale, lo si percepisce anche quando entri allo stadio: loro sono abituati a giocare in Champions, per noi è una grande occasione incontrare una delle favorite alla vittoria finale", così il tecnico del Rennes, Franck Haise, presenta la gara di Europa League contro i bianconeri.

"Abbiamo una rosa di grande qualità e tutti i giocatori che scenderanno in campo daranno il massimo per aiutare in fase difensiva - continua in conferenza stampa - nelle ultime partite abbiamo concesso troppi gol: servirà una grande prestazione di squadra, anche perché la Juve ha due attaccanti di grandi livello e qualità".

Nel suo Rennes mancherà Lepaul: "È rimasto a Rennes a curarsi, non ho le tempistiche precise ma per questa sfida non ci sarà" annuncia Haise dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium. 

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