Rennes, Haise non ha dubbi: "Juve mostro sacro mondiale, tra le favorite per l'Europa League"

"La Juve è un mostro sacro mondiale, lo si percepisce anche quando entri allo stadio: loro sono abituati a giocare in Champions, per noi è una grande occasione incontrare una delle favorite alla vittoria finale", così il tecnico del Rennes, Franck Haise, presenta la gara di Europa League contro i bianconeri.
"Abbiamo una rosa di grande qualità e tutti i giocatori che scenderanno in campo daranno il massimo per aiutare in fase difensiva - continua in conferenza stampa - nelle ultime partite abbiamo concesso troppi gol: servirà una grande prestazione di squadra, anche perché la Juve ha due attaccanti di grandi livello e qualità".
Nel suo Rennes mancherà Lepaul: "È rimasto a Rennes a curarsi, non ho le tempistiche precise ma per questa sfida non ci sarà" annuncia Haise dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium.