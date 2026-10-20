Ranking Fifa donne: Spagna sempre al comando, Italia 14.a

Con la Fifa Women's World Cup 2027 all'orizzonte e diverse squadre che hanno già staccato il biglietto per la fase finale, è stata pubblicata l'ultima edizione del Fifa/Coca-Cola Women's World Ranking. La classifica tiene conto di 183 incontri disputati nelle più recenti finestre internazionali, che hanno incluso le qualificazioni per Brasile 2027 in Europa e Africa, i turni preliminari olimpici della CAF e numerose partite amichevoli. La Spagna (1ª) consolida il proprio primato dopo il doppio confronto in trasferta contro gli Stati Uniti (2ª). Le iberiche hanno trionfato nel primo scontro e, sebbene nel secondo la sfida sia terminata in parità, il bilancio di una vittoria e un pareggio ha permesso alla nazionale europea di portare il proprio vantaggio in vetta a quasi 80 punti. La Germania (3ª) completa il podio, avendo vinto entrambe le amichevoli casalinghe e accorciando così le distanze dagli Stati Uniti. Alle spalle delle tedesche completano la top ten Inghilterra, Giappone, Francia, Brasile, Svezia, Canada e Danimarca. Scivola al 14° posto, invece, l'Italia del ct Soncin. Dopo il pareggio per 1-1 con la Bielorussia nei playoff Mondiali (all'andata 2-0 per le Azzurre), Girelli e compagne vengono superate dalla Norvegia.