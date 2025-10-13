Verso Italia-Israele, Mancini: "Gattuso ci fa spingere al massimo, un buon gruppo è fondamentale"

Proprio in Ungheria, nel match d'andata, la fase difensiva degli Azzurri finì sotto accusa: "Fu una partita folle, al minuto 86 stavamo vincendo 4-2 e ci siamo fatti rimontare da polli. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato e proveremo a non ripeterlo". Con Gattuso ct il difensore della Roma è tornato nel giro della Nazionale: "Questa maglia è il sogno di ogni bambino, sono davvero orgoglioso e ho sempre fatto quello che ritenevo giusto. Spero di restare nel giro il più a lungo possibile, poi le scelte le fanno i ct".