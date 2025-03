Qualificazioni Mondiale '26: l'Argentina vola, battuto anche l'Uruguay a Montevideo

Anche senza Lautaro infortunato e Messi, l'Argentina vince la sua partita di qualificazioni al Mondiale 2026. I detentori del titolo, che nel prossimo turno avranno il big match con il Brasile, sono sempre più vicini a blindare il primo posto nel girone sudamericano, anche grazie al +6 sul secondo posto occupato dal sorprendente Ecuador e a +7 proprio sulla Seleçao. A risolvere una partita equilibrata e con poche occasioni, come spesso capita con Celeste e Albiceleste in campo, è il classe 2001 Almada, che riceve da Alvarez e conclude all'incrocio dei pali beffando Rulli. C'è poco spazio per gli "italiani" tra i protagonisti, e comunque non in positivo: non giocano i bolognesi Castro e Dominguez, mentre nel 4-2-3-1 di Scaloni c'è spazio per gli 87 minuti del romanista Paredes. Ma chi fa peggio di tutti è lo juventino Nico Gonzalez: entrato dopo l'1-0, si fa espellere al 95' per un calcio in volto a Nandez. Episodio fortuito, ma inevitabilmente condannato con il cartellino rosso. Adesso, la grande sfida al Brasile, nella quale verosimilmente si deciderà il primo posto, Ecuador (2-1 al Venezuela) permettendo. L'Uruguay, invece, resta quarto a quota 20 insieme al Paraguay, ma resta anche a +7 sul settimo posto che vale lo spareggio.