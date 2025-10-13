Israele, Ben Shimon: "Emozionati per il nostro popolo. Ora testa all'Italia, credo nei miei ragazzi"

La formazione di Ben Shimon ha incassato cinque gol sia contro l'Italia che contro la Norvegia, ma nell'ultimo match non è mai stata in partita: "Ogni match è una storia a sé, poi il livello degli avversari fa sempre la differenza. Abbiamo fatto un po' di errori. Per noi è molto difficile giocare sempre in trasferta, vorremmo giocare con il nostro popolo ma non è una cosa che possiamo controllare".