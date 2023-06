Qualificazioni Euro 2024: tutto facile per Francia e Inghilterra, in gol anche Giroud

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Mbappé e compagni sconfiggono 3-0 Gibilterra, gli inglesi travolgono Malta con un perentorio 4-0 e guidano a punteggio pieno il gruppo dell'Italia. Danimarca e Turchia vincono col brivido

© Getty Images Prosegue il percorso netto dell'Inghilterra, che sconfigge 4-0 Malta: l'autorete di Apap apre la strada al capolavoro di Alexander-Arnold e ai rigori di Kane e Wilson. Gli inglesi guidano a punteggio pieno il gruppo C, quello dell'Italia, dove l'Ucraina rimonta e sconfigge 3-2 la Macedonia del Nord. Tutto tranquillo anche per la Francia, col 3-0 a Gibilterra: in gol Giroud, Mbappé e Mouelhi (aut.). Vittorie col brivido per Danimarca, Svizzera e Turchia.

Prosegue il percorso netto dell'Inghilterra nel gruppo C delle qualificazioni a Euro2024, quello dell'Italia, che riposa per la concomitanza della Final Four di Nations League. Tutto facile per la selezione dei Tre Leoni contro Malta, che non oppone una reale resistenza e viene travolta con un perentorio 4-0. Apre le marcature l'autorete di Apap (8'), poi ecco il siluro di Alexander-Arnold a indirizzare definitivamente la partita. Il terzino del Liverpool, schierato da mezzala con la numero dieci, fulmina Bonello con un destro all'angolino. Il punteggio viene poi rifinito dai rigori di Kane (31') e Wilson (83'), con gli inglesi che salgono a 9 punti in tre gare e precedono un terzetto a tre: Italia, Ucraina e Macedonia del Nord. Gli ucraini compiono l'impresa della serata, rimontando dal doppio svantaggio (Bardhi ed Elmas in gol) e sconfiggendo 3-2 i rivali: le reti portano la firma di Zabarnyi (62'), Konoplya (67') e Tsygankov (83').

Successo in scioltezza anche per la Francia, che domina e sconfigge 3-0 Gibilterra a Faro. Le marcature vengono aperte da Olivier Giroud, che incorna di testa sull'assist di Coman. Coleing blinda la porta dei gibilterrini, che sfiorano il clamoroso pari con El Hmidi da centrocampo e capitolano nel recupero, quando Mbappé raddoppia su rigore (47'pt). Nella ripresa è un monologo francese, col palo di Griezmann e la traversa di Disasi prima che Mouelhi insacchi nella sua porta il 3-0 al 78'. La Francia vola a nove punti nel gruppo B, precedendo Grecia (6) e Olanda (3).

Successi col brivido, invece, per Danimarca e Turchia. Højlund e compagni guidano il girone H in tandem con Kazakistan, Slovenia e Finlandia (6), dopo aver sconfitto 1-0 l'Irlanda del Nord. La rete decisiva e il tocco vincente sono di Jonas Wind, che decide la sfida al 47', col pari annullato a Marshall nel recupero (durato tredici minuti). Successo in extremis, invece, per la Turchia contro la sua bestia nera, quella Lettonia che si arrende solo al 95' sul 3-2: Bardakci apre le marcature al 22' ed Emsis pareggia (50'), con Under a firmare il nuovo vantaggio al 63'. Nel recupero succede di tutto, col 2-2 lettone (Tobers, 93') e il gol-vittoria di Irfan Kahveci al 95'.

LE ALTRE PARTITE

Nel gruppo B, quello della Francia, la Grecia sconfigge 2-1 l'Irlanda: in gol Bakasetas (15', rig.) e Masouras (48') per gli ellenici, ora secondi con sei punti. Di Macedonia del Nord-Ucraina si è già detto, mentre l'altro risultato a sorpresa arriva dal gruppo D, quello guidato dalla Turchia con 6 punti. L'Armenia sconfigge infatti 4-2 il Galles con una grande partita e le doppiette di Zelarayan e Leon Ranos, gioiello del Bayern II a quattro gol in due gare con la Nazionale. Finlandia e Kazakistan acciuffano la vetta del gruppo H sconfiggendo rispettivamente Slovenia (2-0) e San Marino (3-0): negli scandinavi in rete il veneziano Pohjanpalo. In chiusura il gruppo I, comandato a punteggio pieno dalla Svizzera: Freuler (8') e Amdouni (32') firmano il 2-1 ad Andorra e la vetta in solitaria davanti alla Romania, che pareggia 0-0 contro il Kosovo. Successo per Israele, che batte 2-1 in rimonta la Bielorussia: decisivo il gol olimpico del gioiellino Gloukh, acquistato dal Salisburgo, in rete direttamente da corner.