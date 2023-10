Qualificazioni Euro 2024: Norvegia-Spagna sul Canale 20 e in streaming

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Haaland e compagni sfidano la Roja nel Gruppo A per continuare a sperare nella qualificazione diretta

© Getty Images Il grande calcio continua a essere protagonista sulle reti Mediaset. Questa sera alle 20.45 "Canale 20" trasmetterà in chiaro Norvegia-Spagna, big match valido per il Gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024. La gara si potrà seguire anche in streaming su sportmediaset.it. Entrambe le nazionali sono reduci da una vittoria. La Norvegia ha travolto Cipro 4-0 grazie alla rete di Sorloth, a una doppietta del solito Haaland e al gol in chiusura di Aursnes. La Roja invece ha battuto 2-0 la Scozia grazie ai sigilli di Morata e Sancet.

Nella trasferta di Oslo la Spagna potrà contare anche sul "supporto" dei tifosi scozzesi. In caso di vittoria, infatti, gli iberici non solo staccherebbero ufficialmente un pass per l'Europeo, ma regalerebbero la certezza della qualificazione anche alla Scozia. Al big match contro Haaland & Co. la Roja arriva con tre successi consecutivi (Georgia, Cipro e Scozia). Stesso ruolino per la Norvegia, che nelle ultime tre gare di qualificazione a Euro 2024 ha battuto invece due volte Cipro e la Georgia.

Classifica alla mano, con una gara in meno, al momento gli spagnoli sono secondi a quota 12 punti a -3 dalla Scozia e a +2 dalla Norvegia, terza a 10 punti e costretta sostanzialmente a vincere contro gli iberici per continuare a credere alla qualificazione. Nella gara d'andata la Roja si è imposta con un netto 3-0 con gol di Dani Olmo e doppietta di Joselu.