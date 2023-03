Portogallo, Cristiano Ronaldo è una macchina da record

PORTOGALLO

Quattro gol in quattro giorni con la sua nazionale e insieme alle reti è tornato anche il sorriso

"I record sono sempre la mia motivazione". I più puntigliosi la scambiano per una ossessione: i fatti dicono che, sì, Cristiano Ronaldo ha il pallino di frantumare i record e che ci riesce. Nel 6-0 al Lussemburgo CR7 ha rimarcato che è il nazionale con più presenze nella storia. Sono 198. E per festeggiarle a condimento ci ha messo pure due gol. “Siuuu” è il vecchio marchio di fabbrica, riverniciato nella carrozzeria dopo un po' di ruggine, riversato su Lichtestein e Lussemburgo. Che per competitività non tolgono il sonno, ma servono per alimentare il borsino personale: 4 gol in 4 giorni. Sono 122 con la Nazionale. Record, ovviamente, pure questo...

A Ronaldo è tornato il gol, non solo in Arabia dove la partenza era stata lenta e poi s'è fatta rock sfondando il record dei 500 gol in campionato. A Ronaldo, primo giocatore a segnare in 5 Mondiali diversi e a prendere parte a 5 Europei di fila, è tornato pure il sorriso, la voglia di scherzare con i compagni dopo che in Qatar, sotto la gestione di Fernando Santos, comandavano il broncio e la sovversione delle gerarchie. Lo stesso film visto nell'ultima versione a Manchester, la strada che per molti portava dritta a Viale del Tramonto...

I lampi di classe sono tornati. Forse non sarà più la tempesta di un tempo, in giro tra Haaland e Mbappé ci sono uragani giovani, ma finché c'è record c'è Ronaldo. L'uomo che la Champions non la gioca più, ma la comanda. Più presenze, più gol totali (140).

Vedi anche juventus Inchiesta Prisma, Dybala e CR7 non sono parte civile contro la Juventus