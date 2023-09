Italia, Spalletti: "Abbiamo sofferto sul gioco sporco, il campo non ci ha aiutato"

ITALIA

Il ct azzurro dopo il pareggio con la Macedonia del Nord: "Prestazione dignitosa su cui lavorare"

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Abbiamo sofferto sul gioco sporco, dove non siamo stati pronti a creare un blocco squadra. Abbiamo fatto una buona partita, concedendo poco, c'era lo spazio e la tranquillità per poter fare male". Così Luciano Spalletti dopo l'1-1 dell'Italia contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a Euro 2024. "Dobbiamo lavorare su questi aspetti per cercare di migliorare. Un po' di emozione c'era per l'esordio, per l'Italia si gioca davanti a tutto il mondo", ha aggiunto a RaiSport.

"Dobbiamo ripartire da stasera, dai concetti che ci sono mancati - ha aggiunto Spalletti - I video saranno utili, andremo a rivedere quello che è successo. Conta come un allenamento. Poi dovremo cambiare qualche elemento perché questo campo ha lasciato il segno". E ancora: "Abbiamo tentato di giocare la partita per come ci eravamo organizzati. Forse potevamo fare qualcosa di più in termini di qualità in mezzo al campo. Questo però è dipeso anche dal campo, che ha influito sulla qualità". Poi in conferenza stampa: "È mancato il passaggino giusto per far pesare la nostra superiorità tecnica, l'imbucata finale dopo aver creato gioco e situazioni pericolose. Anche dopo il pari, potevamo gestire meglio le situazioni al limite della loro area".