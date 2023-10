Euro2024, qualificazioni: Mbappé stende l’Olanda, super Ronaldo nella vittoria del Portogallo

QUALIFICAZIONI EUROPEI

La Francia di Deschamps batte gli Orange 2-1 con due gol del parigino e stacca il pass per l'Europeo, Cristiano decisivo nel 3-2 dei lusitani alla Slovacchia

Settima giornata di qualificazioni a Euro2024: vincono di misura Francia e Portogallo, trascinate dalle doppiette di Mbappé e Cristiano Ronaldo. La squadra di Deschamps piega 2-1 l’Olanda nel gruppo B e si qualifca per l'Europeo con sei vittorie in altrettante partite, mentre i lusitani trionfano contro la Slovacchia per 3-2 e staccano anche loro il pass per Germania '24. Con lo stesso risultato nel gruppo F il Belgio di Lukaku (a segno) supera l’Austria e si qualifica: Lukebakio grande protagonista con una doppietta. Colpo della Grecia, 2-0 all’Irlanda.

GRUPPO B

È sempre Kylian Mbappé a portare i tre punti alla Francia, anche nel 2-1 contro l’Olanda di Koeman. L’attaccante del Paris Saint-Germain raccoglie l’assist di Clauss al 7’, e gira in rete al volo con il destro. Gli uomini di Deschamps sono padroni fino a oltre la mezzora, ma rischiano nel finale di primo tempo con Maignan che dice no a Xavi Simons. Nella ripresa ci pensa ancora una volta Mbappé: al 53’ fa partire un destro a girare da fuori area strepitoso, che si insacca alle spalle di Verbruggen. Nel finale gli Orange accorciano le distanze con la bella discesa di Hartman, che all’83’ batte Maignan col mancino. Mbappé sfiora la tripletta con una traversa clamorosa, ultima emozione di un match ad altissima intensità: vince la Francia 2-1. Successo importantissimo anche per la Grecia, 2-0 contro l’Irlanda. Avvio forte della squadra di Kenny, ma al 20’ gli ospiti passano in vantaggio con Giakoumakis. Poco prima del duplice fischio arriva anche il 2-0, realizzato da Masouras al 49’. La Francia allunga in testa alla classifica con 18 punti (punteggio pieno), seguita dalla Grecia, ora a 12. Ferma a 9 l’Olanda, poi Irlanda a 3 e Gibilterra a 0.

GRUPPO F

Trionfa il Belgio, 3-2 in casa dell’Austria. Nelle prime fasi gli uomini di Rangnick cercano di gestire il possesso, ma cadono al 12’: assist dell’ex Atalanta Castagne e rete di Lukebakio. Nel secondo tempo accade di tutto: i Diavoli Rossi vanno avanti di altri due gol, prima con la doppietta di Lukebakio (55’) e poi con il solito Lukaku (58’). L’Austria segna il 3-1 al 72’ con Laimer, e sei minuti più tardi il Belgio resta anche in dieci uomini per via della doppia ammonizione di Onana. Il rigore di Sabitzer all’84’ vale il 3-2, ma i padroni di casa non riescono a pareggiarla nonostante l’uomo in più. Vince il Belgio 3-2. Nella sfida tra le ultime due della classe vittoria dell’Azerbaijan, 2-0 sull’Estonia. Si decide tutto nel primo tempo: al 9’ Bayramov apre le danze, con Sheydaev che chiude la pratica in chiusura al 49’, su calcio di rigore. Il Belgio fugge in vetta, a quota 16 punti, allungando di tre proprio sull’Austria, ferma a 13. Dietro la Svezia segue a 6 punti, poi Azerbaijan a 4 ed Estonia a 1.

GRUPPO J

Serve un super Ronaldo per trascinare il Portogallo al successo: contro la Slovacchia è 3-2. I lusitani stappano la partita al 18’, con Gonçalo Ramos che firma l’1-0 su assist di Bruno Fernandes. Undici minuti più tardi arriva anche il raddoppio, con il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Gli slovacchi iniziano a spingere nella ripresa, e accorciano le distanze al 69’ con Hancko. Passano meno di 180 secondi e Ronaldo ristabilisce di nuovo i due gol di vantaggio per i rossoverdi, sul secondo assist della serata di Bruno Fernandes. Gli uomini di Calzona non si danno per vinti, e all’80’ segnano anche il gol del 3-2 con Lobotka. Gara a senso unico quella tra Lichtenstein e Bosnia, con Dzeko e compagni che trionfano 2-0. Il vantaggio arriva al minuto tredici, con Amar Rahmanovic, con Stevanovic che chiude di fatto i giochi al 41’. Finisce invece in parità per 1-1 la sfida tra Islanda e Lussemburgo: al 46’ Gerson Rodrigues risponde al vantaggio di Oskarsson, arrivato al 23’ del primo tempo. Sette vittorie su sette per il Portogallo, che vola via in testa al gruppo con 21 punti. Slovacchia (13), Lussemburgo (11) e Bosnia (9) si giocano ampiamente il secondo posto, con uno sguardo anche all’Islanda, a quota 7. Ultimo il Liechtenstein, fermo a 0 punti.

Vedi anche Serie A Serie A, dove sono finiti gli italiani? Un problema per la Nazionale